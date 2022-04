River visita a Colo Colo en duelo de punteros de grupo

River Plate, que no logra alcanzar el superlativo nivel de juego de la temporada pasada, visitará esta noche a Colo Colo, de Chile, equipo con el cual comparte el liderazgo en el grupo F de la Copa Libertadores, en un cotejo que puede ser trascendente para definir la clasificación a los octavos de final.

El encuentro se desarrollará a partir de las 21 de Argentina en el estadio Monumental que posee el equipo dueño de casa, en Santiago de Chile, y contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y televisación por parte de Fox Sports.

River (saldo de goles +3) y Colo Colo (+2) son punteros con seis puntos, mientras que Alianza Lima, de Perú, y Fortaleza, de Brasil, no tienen unidades. Hoy Fortaleza recibirá a Alianza desde las 19, completando la tercera fecha del grupo.

El Millonario, que venció a Alianza (1-0, en Lima) y Fortaleza (2-0, de local), es puntero en la clasificación en el grupo F de la Libertadores y está segundo en la zona A de la Copa de la Liga, pero los resultados no son sinónimo de buen juego.

River, que en su pasada presentación en la copa “doméstica” apenas empató en Núñez contra Atlético Tucumán, de mala campaña y que solo aspira a no descender, está muy lejos de las actuaciones en la temporada 2021, que lo vio campeón con un 72 por ciento de eficacia.

Son muchos los lesionados en el plantel por el desgaste del equipo jugando en tres frentes (también pasó a 16vos. de Copa Argentina), y un nivel que perdió frescura y explosión en los metros finales.

La “sequía” de Julián Álvarez, quien suma 585 minutos sin convertir, repercute y mucho en el poder de fuego riverplatense por más que el entrenador Marcelo Gallardo recuperó a un destacado valor como es Matías Suárez.

El compromiso de hoy será de importancia para las aspiraciones de River en la Copa porque en estas dos primeras fechas asoma Colo Colo como el rival a vencer para quedarse con el grupo tomando en cuenta que ganaron los dos cotejos que jugaron.

Además Colo Colo se postula como un adversario de riesgo para River porque posee una propuesta muy similar, ofensiva y de ida con transiciones veloces, e incluso con similares ventajas ante el rival dejando espacios entre los mediocampistas y defensores que pueden ser aprovechados por el adversario.

El Cacique es dirigido por el argentino Gustavo Quinteros y en la ofensiva cuanta con tres argentinos como Pablo Solari (ex Talleres), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes, Talleres y Rosario Central) y Juan Martín Lucero (ex Defensa y Justicia, Independiente y Godoy Cruz).En el debut el equipo trasandino le ganó 2-1 a Fortaleza, en Brasil, y luego de local a Alianza Lima por 2 a 1.Colo Colo es el actual puntero del torneo trasandino, con 21 unidades seguido por Unión Española con 20.

El pasado domingo igualó en el clásico ante Universidad Católica con un gol en tiempo adicional de Alexander Oroz.

En cuanto a las dudas en River para el encuentro de esta noche serían: Enzo Pérez (tiene una contractura) o Bruno Zuculini y Esequiel Barco (recuperado de un desgarro) o Nicolás De la Cruz (molestia rodilla derecha).