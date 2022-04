La cifra millonaria que necesita el hijo de la Trilliza de Oro para su recuperación

Clemente “Corchito” Zavaleta, el hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, está internado hace más de un mes en una clínica de Miami tras haberse caído de una caballo en pleno partido de polo.

El joven sufrió fractura de cráneo y varias lesiones como fracturas de costillas y una perforación de un pulmón, lo llevaron a estar varios días en terapia intensiva. Incluso, ese tiempo hizo que contrajera un virus intrahospitalario. Pero, se supo que en las últimas horas, tras una traqueotomía, se estabilizó y pasó a una sala intermedia.

Lo siguiente se supo es que lo llevarán a una clínica de rehabilitación en Atlanta para comenzar con la recuperación física. Pero todo eso tiene un elevado costo por lo que la comunidad del polo comenzó a ayudar con la coleta para llegar a los 800 mil dólares necesarios.

Desde las redes sociales de Polo Line Tv, comenzaron una campaña en Gofundme para lograr el objetivo. Hasta el momento ya fueron 42 personas las sumaron su apoyo, alcanzando los 24.505 dólares.

"Donate to help Clemente Zavaleta", Dona para ayudar a Clemente Zavaleta, es el título de la campaña para ayudar al joven de 36 años: "Estamos pidiendo a nuestros amigos de todo el mundo que ayuden a recaudar fondos para Clemente " Corchito " Zavaleta. Clemente sufrió un terrible accidente mientras jugaba al polo. En un esfuerzo por ayudar a Clemente y su familia a aliviar parte del estrés durante este momento difícil, le pedimos a la comunidad del polo que se una y done lo que pueda para ayudar con las facturas médicas y otros gastos que los Zavaleta puedan enfrentar durante estos tiempos", expresa el comunicado.

Clemente “Corchito” Zabaleta, el hijo de María Emilia una de las Trillizas de oro, se encuentra internado en una clínica de Miami desde el 18 de marzo, cuando se cayó de un caballo en pleno partido de polo.

El joven de 36 años sufrió un duro golpe en la cabeza, fracturas de costillas y una perforación de un pulmón y desde entonces está hospitalizado y fue intervenido en varias ocasiones. En los últimos días se supo que contrajo un virus intrahospitalario que complicó su situación y debieron hacerle una traqueotomía para que pueda respirar mejor. Pero en las últimas horas trascendió que mejoró.

Corchito dejó la sala de terapia intensiva a una sala intermedia, por lo que se estima que ya ha pasado el riesgo de muerte, publica el diario La Nación. Clemente dio pequeños pasos de mejoría, lo que trajo alivio a su familia y amigos.

La idea de la familia ahora es poder trasladar al polista a otro centro asistencial de los Estados Unidos, para continuar con la rehabilitación. El lugar elegido estaría en la ciudad de Atlanta y allí estaría varios meses, esto costaría miles de dólares que la familia está analizando cómo conseguir.

PrimiciasYa