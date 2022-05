Carlen no duda en poder clasificar y pelear el ascenso con Boca Unidos

La era de Rolando Carlen comenzó ayer en Boca Unidos. El nuevo director técnico se hizo cargo por la tarde del Aurirrojo”, e inmediatamente dirigió el primer entrenamiento en una de las canchas auxiliares que posee el club en el predio Leoncio Benítez.

Los jugadores se dividieron en varios grupos de trabajo, y al cabo de algunos minutos el flamante DT se trasladó con algunos futbolistas suplentes y otros juveniles a la cancha aledaña, donde ordenó una práctica de fútbol que fue interrumpida permanentemente para dar indicaciones tácticas.

Paralelamente, los que fueron titulares el domingo en el triunfo ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en San Nicolás, continuaron moviéndose en tareas físicas y técnicas, bajo la mirada del ayudante de campo, Darío Sabena (llegó con Carlen) y de Cristian Mazzón.

Palabras del DT

Una vez finalizada la jornada de entrenamiento, Carlen accedió a dialogar unos minutos con este medio, mostrándose en primer lugar “agradecido y muy contento de llegar a Boca Unidos, uno equipo grande del interior del país que siempre intenta ser protagonista, así que feliz por tener esta oportunidad”, señaló.

“Estamos ya empezando a trabajar porque el domingo tenemos un partido difícil que vamos a tratar de ganarlo para acomodarnos y ser protagonistas, tanto en el resultado como en el desarrollo del juego, y vamos a trabajar estos días para poder afrontar con lo mejor que tengamos el fin de semana”, indicó.

En cuanto al conocimiento que tiene del equipo, manifestó: “Vi un solo partido en directo, los demás fueron por video. Es un plantel muy bueno, que da alternativas para distintas maneras de jugar. Obviamente que voy a tratar de darle al equipo mi impronta, pero siempre de acuerdo a las características de los jugadores”.

Respecto al juego que pretende inculcar a sus dirigidos, Carlen resaltó que “Boca Unidos es un equipo grande que tiene que ser protagonista, así que tiene que ir a buscar el arco rival, obviamente con equilibrio, tratando de ser intenso, de presionar arriba. Obviamente que todos los entrenadores pretendemos eso, después hay que llevarlo a la práctica”.

Con relación al objetivo perseguido en el campeonato, indicó: “No tengo dudas que con el desarrollo de las fechas que faltan y del torneo vamos a poder clasificar y a pelear por el ascenso, que es lo que queremos todos”. El santafesino manifestó que no se apega a ningún esquema en particular. “El sistema táctico puede variar de acuerdo a la característica de los jugadores, lo que no negociamos es el protagonismo. Vamos a intentar siempre buscar el arco rival, por supuesto que con equilibrio, marcando en ataque, pero siempre tratando de ganar el partido”.

En cuanto a las novedades en el plantel, Carlen expresó que para el compromiso del fin de semana “se reincorpora (Rodrigo) Burgos, (Darío) Maidana terminó con un golpe, hay algunos tocados, pero creo que vamos a llegar bien con todo el plantel disponible para el domingo. De acuerdo a lo que trabajemos en la semana vamos a ver el equipo que armamos”, señaló.

Boca Unidos ocupa el noveno puesto en la zona B del torneo con 12 puntos en ocho partidos disputados, con 6 goles a favor y otros tantos en contra. “No me dejo llevar por las estadísticas porque muchas veces no reflejan lo que pasó en el juego”.

“El equilibrio es fundamental (…), lo importante siempre es el resultado, pero lo importante es ganar y no los goles que se puedan recibir. Por supuesto que si se mantiene el cero en el arco, mejor”, opinó.

Carlen contó que todas las prácticas serán por la mañana, en un solo turno. Adelantó que el miércoles y jueves trabajarán más fuerte, para luego ir bajando las cargas y el sábado estar listos para jugar. El jueves por la mañana podría ordenar una práctica de fútbol y el viernes trabajará más en lo táctico, buscando estos días definir el equipo que jugará el domingo.

Acerca del equipo para el debut, reconoció que “todos los rivales son duros. Sabemos que Central Norte es un equipo difícil que viene muy bien (está segundo), que recibe pocos goles, que espera y juega de contra, que tiene oficio, al que vamos a estudiarlo bien y de acuerdo a eso, al rival, vamos a ver las chances que tenemos”, expresó por último Carlen.

(RP)