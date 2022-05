Explosivo posteo de Nicole Neumann tras el descargo de Mica Viciconte en su contra

Desde hace varios días que Mica Viciconte y Nicole Neumann se convirtieron en el centro de atención tras los picantes mensajes que compartieron en las redes. En especial, desde que la modelo se contagió de coronavirus.

Y esta no fue la excepción. Luego de que la actual pareja de Fabián Cubero –con quien tiene a su bebé, Luca- subiera a Instagram Stories un sugestivo posteo donde se ve los pasos que deben seguir aquellas personas que son “caso confirmado asintomático o con cuadro clínico leve”, Nicole redobló la apuesta.

“Aunque sientas que tu odio se justifica, sigue siendo odio y continúa ensuciando tu alma”, fueron las palabras que se pudieron leer en la publicación que la top decidió plasmar en sus redes.

Rápidamente, las especulaciones sobre si esas líneas iban dirigidas a Micaela no tardaron a llegar. Sin embargo, la mamá de Allegra, Indiana y Sienna –frutos de su anterior relación con el exfutbolista- optó por dejar la duda abierta ya que no arrobó a ningún destinatario.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE CONTRA NICOLE NEUMANN

Luego de que Nicole Neumann contara que tiene coronavirus, Mica Viciconte lanzó explosivos posteos en Stories, sin nombrarla.

“Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, comenzó diciendo. Y agregó: “Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos”, escribió.

“Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”, cerró Mica, enfurecida.

Fuente: Ciudad.com.ar