La incómoda reacción de Rusherking cuando le preguntaron por China Suárez y su romántico almuerzo

Las fotos de China Suárez y Rusherking mimándose en una fiesta tras los premios Martín Fierro 2022 dejaron en evidencia su romance.

A estas imágenes se les sumó otras del almuerzo que China le preparó en su casa a su novio. Y que se viralizaron por la comida que decidió cocinarle.

Muchos usuarios de Twitter, en broma, dijeron que la actriz le había preparado un "menú infantil" compuesto por milanesas cortadas y ketchup.

En este contexto, Rusherking habló por primera vez de su almuerzo en la casa de la actriz.

QUÉ DIJO RUSHERKING SOBRE SU ALMUERZO CON LA CHINA SUÁREZ

Invitado a Nadie dice nada, el ciclo de Nico Occhiato y Naty Jota, Rusherking no pudo evitar las preguntas sobre la China Suárez y su almuerzo.

Incómodo y entrer risas nerviosas, Rusherking mantuvo el siguiente diálogo con los conductores:

Rusherking: Ahora me están pasando muchísimas cosas, con la exposición y todo.

Naty Jota: Te fuiste Mundial y esas cosas.

Nico Occhiato: Te fuiste a China. Vi las milanesas, todo. Buenas milas, ¿no?

Rusherking: Buenas milas

Nico Occhiato: ¿Estaban buenas?

Rusherking: Estaban buenas

Nico Occhiato: ¿A punto o pasadas?

Rusherking: A punto. Fritas.

Nico Occhiato: Yo también le pongo ketchup.

Rusherking: ¿Y a vos quién te las hace las milanesas?

Nico Occhiato: ¡Mi abuela! ¿Y a vos quién te las hace?

Rusherking: Me las hago solo. No me vas a sacar nada más.

