El llamativo tuit de Danna Paola tras blanquearse el romance de Tini y De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul permanecen en el foco mediático desde que se confirmó su romance. A fines de abril salieron a la luz las fotos donde se los ve tomados de la mano y compartiendo su tiempo con amigos en común, y aunque ninguno de los dos rompió el silencio sobre su relación, los efectos colaterales siguen apareciendo. En las últimas horas algunos mensajes de Danna Paola llamaron la atención de los usuarios de Twitter, quienes recordaron que la cantante mexicana enfrentó rumores de romance con Sebastián Yatra en reiteradas ocasiones, justo después de la ruptura del artista colombiano con la ex protagonista de Violetta.

“Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres”, escribió en la tarde del 1° de mayo Danna en la red social del pajarito, donde tiene más de 6 millones de seguidores. En medio de las repercusiones en torno al noviazgo de Tini y De Paul, su posteo no pasó desapercibido. En simultáneo, crecían las posturas encontradas por la incompatibilidad en las fechas de la separación del jugador de la Selección Nacional con Camila Homs, la madre de sus dos hijos, y el incipiente vínculo con Stoessel.

La compositora nacida en la Ciudad de México, sumó otro tuit media hora más tarde: “Wey Que feo eso de robarse hombres... Yo no necesito robarme a nadie...”, junto a un emoji de nota musical, que indica que podría tratarse de un fragmento de alguna de las nuevas canciones que está creando. Aunque no mencionó a ningún destinatario en especial, los propios internautas remarcaron el pasado amoroso que las relacionó durante meses. Cabe recordar que en mayo de 2020 la intérprete de Miénteme confirmó su ruptura con Yatra, y al poco tiempo hubo gestos virtuales que encendieron versiones de romance entre Danna y Sebastián.

En octubre del mismo año en que los cantantes anunciaron el fin de su noviazgo, la artista mexicana estuvo invitada en Suelta la Sopa (Telemundo) y desmintió que existiera un incipiente amor con el colombiano. “Yo creo que hay que normalizar la relación entre un chico y una chica, no a fuerza tienen que estar saliendo”, explicó. Y en aquella ocasión había expresado cálidas palabras para sus colegas: “Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, así que quitemos un poco eso... No pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts”.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales, es algo súper privado que me queda para mí, es súper valioso, y no estoy saliendo con Sebastián”, aclaraba de manera tajante. Más adelante los rumores se aplacaron y cada quien continuó con su carrera musical, hasta que recientemente se conoció el romance entre el futbolista y la cantante argentina. De hecho, de la misma forma en que una estrofa musical capturó la atención en el perfil de Danna Paola, también sucedió con Tini.

Luego de suspender sus múltiples compromisos por la internación de su padre, Alejandro Stoessel, quien recibió el alta a fines de marzo luego de permanecer casi un mes internado en La Trinidad de Palermo por una hemorragia estomacal que requirió dos intervenciones quirúrgicas, la intérprete retomó la agenda laboral, que incluye el lanzamiento de un nuevo tema, Triple T. “Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas. Pero en el fondo tu me conoces....”, dice Tini en el adelanto, luciendo un outfit en color fucsia, y las referencias a su noviazgo con De Paul no tardaron en hacerse notar en las redes sociales.

Infobae