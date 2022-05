Corrientes: cobrarán un precio diferencial de combustible a vehículos extranjeros

Una localidad correntina en frontera con Brasil comenzará a aplicar un precio diferencial más alto para vehículos que ingresen a territorio nacional y compren combustible. Esta situación se debe a la diferencia de tarifa en las estaciones de servicio de Argentina y otros países.

La ciudad de Paso de los Libres empezará a imponer una tarifa diferente debido a que una gran cantidad de extranjeros entran al país para comprar el combustible, ya que el precio es más accesible. En algunos puntos como en la provincia de Misiones con límite a otros países ya se aplicó la normativa.

“Misiones y Formosa sí tienen una gran demanda porque la gente de Paraguay y Brasil llega a buscar combustible a Argentina, pero Misiones consiguió tener un precio diferencial en la cual el extranjero paga un diferencial de precio más caro. En Corrientes, Paso de los Libres, lo hará de forma inminente, aún no se aplicó porque hubo un inconveniente con defensa al consumidor, pero se dará”, contó Oscar Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Estacioneros.

“A la petrolera hoy no le cierran los precios con un barril a 120 dólares y un barril criollo a 50 dólares para vender internamente y por eso se da el control de volumen”, explicó a El Litoral.

Asimismo, afirmó que en Argentina el precio del gasoil está $108,60 que es el precio de YPF. En Brasil el litro sale $320 y en Paraguay $280. “Internacionalmente el precio en el país está a 50%, ni siquiera llega a un dólar”.

Pacheco aseguró que hay desabastecimiento y que están en búsqueda de mejorar la rentabilidad porque no es buena. “Al no aumentar es mala y tenemos una paritaria que se aprobó con un 58% de aumento. Estamos mal porque no tenemos para pagarlo, esperamos que el Estado resigne su rentabilidad con los impuestos o que la petrolera vea cómo hacemos para tener una rentabilidad normal”, dijo.

Según detalló un informe elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), a marzo del 2022, considerando el precio promedio en todo el país, de los $5.792 que cuesta llenar un tanque de 50 litros de nafta súper, $1.969.87 van, de una u otra manera, a distintos niveles del Estado, a través de tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Significa que el consumidor paga impuestos por casi $2.000 cada vez que llena un tanque de nafta súper.

De acuerdo al análisis, se trata de una estimación conservadora, ya que no incluye los impuestos que se pagan en etapas anteriores de la cadena de valor. Descontando del monto total de un tanque de nafta el costo del combustible pagado a las petroleras y el monto que se destina al Estado, quedan $437.24 (7.6 por ciento del total) en la estación de servicio.

Además, se desestimó que por el momento haya algún nuevo aumento de combustible, pero aseguraron que podría darse.

