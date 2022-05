Boleta Única: Vara explicó las instancias previas que implican su tratamiento

De cara a las elecciones 2023 y luego de que en la Cámara de Diputados el proyecto de Boleta Única lograra ser remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia, el legislador por Corrientes, Jorge Vara aclaró que esta semana recién se van a constituir dos de las comisiones a las cuales fue remitido el proyecto y que tras el ingreso del expediente se debe realizar un análisis y las consultas necesarias para avanzar con la normativa. De avanzar el proyecto, luego deberá ser refrendado en Senadores.

Sobre el tratamiento del proyecto de Boleta Única impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio, El Litoral dialogó con el diputado nacional Jorge Vara, quien explicó que “nosotros sabíamos que no teníamos la mayoría calificada para tratar en el recinto el proyecto, pero logramos que el mismo sea remitido a las comisiones y luego solicitamos que se constituyan las mismas”.

El proyecto de Boleta Única fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia, pero sobre la conformación de las comisiones incluyendo a dos de las cuales fueron girados los proyectos, Vara comentó que “menos de la mitad de las comisiones están constituidas, son más de 40 y solo están 16.

Estamos muy atrasados, no hay antecedentes de que en mayo no haya comisiones constituidas. Es una barbaridad”.

“Pero de acuerdo con el cronograma de habilitación que nos mandaron hoy (por ayer), esta semana se estarían constituyendo unas 15 comisiones y de ahí nos vamos a 30. Pero el martes se van a constituir recién las de Asuntos Constitucionales, a las 14, y la de Justicia, a las 15. En esa reunión se eligen las autoridades. Luego empiezan a entrar los proyectos, los cuales comienzan a ser revisados por los legisladores”.

“En tanto, el miércoles ingresará el proyecto de Boleta Única a las comisiones, es la presentación de un proyecto de Boleta Única, pero no tratamiento”, aclaró y agregó que “ya que vos no podés tratar cuestiones que no han sido previamente analizadas”.

Por último sobre el proyecto de Boleta Única, el legislador de Corrientes comentó que “estamos hablando de autoridades nacionales y después hay un artículo que invita a las provincias a adherir, pero eso ya es potestad de cada una. Y para autoridades nacionales es una sola boleta donde van todos los candidatos con su foto. Ahí se corta el boleteo, la cantidad de papeles, el costo y también el robo de boletas en la mesa”.

Desde la oposición se espera que haya una reunión conjunta de las tres comisiones el miércoles desde las 15, para luego de un tratamiento, que duraría dos semanas, se emita dictamen el 31 de mayo.