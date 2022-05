A días del mundial, comienzan a rodar una serie sobre el fútbol de talla baja

Comienza este mes el rodaje de la serie documental “El Mundialito” de la productora Koldra que, de esta manera expone la realidad de las selecciones de fútbol de talla baja de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú. La filmación se hará durante todo el mes.

El Mundialito es la nueva propuesta de Koldra, productora que cuenta con la dirección de Marcel Czombos y un amplio equipo profesional de cine. La serie está basada en las selecciones de fútbol de baja talla de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú, y sus protagonistas son los capitanes de cada selección: Facundo Rojas de Corrientes, Argentina; Fabián Chira de Lima, Perú, Julio “Mortero bala” Amarilla de Paraguay y Viniicius Rocha, capitán de Brasil, que se enfrentarán deportivamente en la Copa América de Baja Talla que comenzará el 20 de mayo en Lima (Perú). El proyecto se grabará en los cuatro países durante todo el mes de mayo.

La serie documental “El Mundialito” resultó ganadora de la convocatoria Renacer Audiovisual, otorgada por el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la República Argentina con la resolución Nº 5/2021. Además de haber ganado el Primer Premio Conexões Gramado Film Market (Brasil) y la Distinción “Premio Eva Piwowarski” en el Mercado Audiovisual Entre Fronteras en Posadas, Misiones. También cuenta con el apoyo y el aval de la Asociación Civil Talla Baja Argentina, la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja y las selecciones de los países miembros.

Correntino

Facundo Rojas tiene 28 años, trabaja de locutor y periodista y juega al fútbol desde que era un niño en clubes profesionales de Corrientes, su provincia. Creció (en tiempos de Messi) a la par de su amor inevitable al fútbol, lo practicó casi profesionalmente hasta que siendo adolescente no pudo continuar con los entrenamientos debido a su altura. Lo que pasó después sorprendió a un país, armó el primer seleccionado argentino de talla baja. Más adelante, Facundo se contactó con Diego Maradona y dijo en una entrevista: “Ser enano me enseñó que la capacidad de soñar y cumplir sueños las tenemos todos, que los deseos no entienden de disminución, que la motivación no está sujeta a las piernas. Es cierto, no alcanzo algunas cosas, pero sí mis sueños”.

Y una parte de esos sueños es participar de la Copa América de Baja Talla en Perú. Y así recientemente llegaron al influencer Santi Maratea para pedirle que colabore con la búsqueda de apoyos para poder viajar.

Origen de la idea

“Hace unos 15 años conocí por el chamamé a Silvia Velcheff, hoy una amiga, conocerla fue frecuentar su familia y conocerlos trajo casi naturalizado a su hijo Facundo (hoy un cuasi sobrino). Desde ese momento empecé a sentir un desafío neurálgico que me llevó a plantearme muchas preguntas para comenzar a emprender una búsqueda que me resolviera algunas dudas, pero que seguramente me generará muchas más. Soy consciente de que desde que fue concebida la idea, que cuenta con todos los elementos para comunicarse con un público en todo el mundo que está sediento de propuestas nuevas. Para nosotros es un orgullo ser un vehículo que permita la exposición y desarrollo del tema. Si de algo estoy seguro es que esta idea no nació desde el intelecto ni con la razón, la hice con puro instinto, pasión y corazón” expresó Marcel Czombos.

Por su parte, la productora ejecutiva Lara Decuzzi indicó: “La confirmación, luego de la incertidumbre de la pandemia, de la realización del Mundial en marzo del 2022 en Perú es sin duda el trampolín que le faltaba a la serie. El Mundialito es una serie con proyección internacional que se propone desde el fútbol generar visibilidad y empatía; y describir la acondroplasia desde la resiliencia en una sociedad intolerante e irracional”.

En Latinoamérica más de 5 millones de personas poseen una discapacidad, lo que representa cerca del 13 por ciento de la población. La acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común del mal llamado enanismo y lo sufre 1 cada 30 mil personas en el mundo y todavía causa risa y bullying. El cine ha tratado al discapacitado de forma desigual, se cometen omisiones y se fomentan prejuicios, se mantienen y se alientan actitudes negativas e injustas presentándolo tanto como ser marginal, deforme, malvado o como el bonachón incapaz de hacer daño a nadie. Aunque todavía poco se plantea el sentido que tienen y lo que aportan a la sociedad, sin embargo, el peor maltrato que sufren en el cine es que no se los ve como a cualquier persona. A la persona con discapacidad se ve fundamentalmente como un sujeto de protección o tutela, un ciudadano mantenido perpetuamente en minoría de edad”.

(VAE)