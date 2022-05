Legisladores de Corrientes se interiorizaron sobre las pérdidas del sector tabacalero

La Federación Argentina de Productores de Tabaco en el Congreso Nacional mantuvo un encuentro con algunos referentes de las provincias productoras, asociaciones, cooperativas y legisladores nacionales para tratar el desfinanciamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET). Por Corrientes participaron la diputada Nacional Ingrid Jetter y su par Jorge Romero. En tanto, desde el Ministerio de la Producción informaron que del encuentro no participó el Instituto Provincial del Tabaco.

“El eje de la jornada, que transcurrió en el Salón Blanco del Congreso, fue el "perjuicio millonario" que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, la ANSES y el Fondo Especial del Tabaco padecen debido a la falta de pago ese gravamen por parte de un 30% de la industria, un aporte que está fijado a $130 por paquete de cigarrillos”, informaron desde la Federación Nacional.

En tanto, El Litoral consultó a la diputada Nacional Ingrid Jetter sobre la reunión y dijo que “era una reunión informativa nos invitaron a todos los diputados de las siete provincias tabacaleras a escuchar lo que tenían para plantearnos la Federación” y agregó que “hay un moratoria que hace que un grupo de manufacturero, cigarreras, no pagan el impuesto interno mínimo (30%) por un amparo que le dio la justicia por ser de menor tamaño. Y sobre esto ellos querían advertirnos a nosotros, porque ellos consideran que esto está desfinanciando tanta las arcas nacionales como las provinciales, porque son tributos coparticipables”.

“Fuimos a escuchar, no es que nosotros tomamos partido”, dijo aclarando que la empresa local de Corrientes hace sus aportes frente a las otras tabacaleras. “Ellos (por la Federación) abogan para que la Justicia levante el amparo que esas empresas lograron para no pagar el impuesto. Pero más allá de alguna resolución no podemos hacer otra cosa, ya que es otro poder el que tomó la decisión, es la Justicia”, dijo y agregó que “mientras que los empresarios reclaman el impuesto de exportación del 12 por ciento, cuando en realidad no deberían pagar ninguno porque es un producto elaborado”, finalizó.

En tanto, desde la Federación estiman que el Estado nacional y los gobiernos provinciales dejaron de recaudar USD 1.650 millones en los últimos siete años "a mano de empresas evasoras como Tabacalera Sarandí, Tabes, Bronway, Cigarrillos y Tabacos".

Cabe señalar que desde el Ministerio de Producción de Corrientes aseguraron que el Instituto Provincial del Tabaco no participó de la reunión.