Los gobernadores del oficialismo crearon una liga de cara al 2023

Los gobernadores del PJ crearon una “liga” que aspira a “construir un puente” hacia a las elecciones presidenciales de 2023 a través del cual, aseguraron, buscarán “disminuir la conflictividad interna y promover un programa antiinflacionario” para reducir la escalada de precios que el Gobierno no está pudiendo controlar.

Así lo manifestaron en un documento titulado “Por más federalismo y unidad nacional”, donde no se mencionan nombres directos respecto de las candidaturas, aunque ya es vox populi que hay varios intentos de postulación en el interior. “Nuestro espacio no pertenece a un partido político particular o a una coalición determinada, representa los intereses de nuestras provincias argentinas para defender una concepción justa y equitativa del país mediante la asignación de recursos para un desarrollo armónico y equilibrado”, dijeron en la misiva.

La carta lleva la firma de los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Buenos Aires, Axel Kicillof; La Pampa, Sergio Ziliotto; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja, Ricardo Quintela; Catamarca, Raúl Jalil; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; San Juan, Sergio Uñac; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Salta, Gustavo Sáenz; Formosa, Gildo Insfrán; Chubut, Mariano Arcioni; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Santa Cruz, Alicia Kirchner. La presentación del nuevo espacio “de consenso y trabajo” fue presentado ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según dijeron, la “Liga de los gobernadores” será un espacio de “debate, consulta y acuerdos con una agenda de trabajo concreta y con el objetivo de avanzar en políticas para una Argentina justa y federal, con unidad nacional”.

(JML)