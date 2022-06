Lautaro Midón busca rodaje y experiencia en el debut ante su gente

Bruno Ariel Gimenez

En el Challenger de Corrientes, otros dos tenistas locales harán hoy su presentación. Se trata de Lautaro Midón y Luciano Tacchi, quienes recibieron una wild card (invitación) para formar parte de la competencia. Mientras el juvenil se medirá con el tunecino Malek Jaziri, el bellavistense lo hará frente al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva.

Ambos encuentros tendrán lugar hoy desde las 14 en la cancha central del Corrientes Tennis Club (CTC) y el primero en pisar el court será Tacchi. Una vez finalizado el cotejo frente al brasileño, llegará el turno de quien actualmente se encuentra en el puesto número 14 del ranking ITF Juniors.

Luego de su entrenamiento matutino de ayer Midón dialogó con El Litoral y comentó cuáles son sus expectativas para el certamen que recién se inicia: “Obviamente que un tenista siempre busca ganar. Es mi tercera vez en un Challenger y mi segunda ocasión en un main draw (cuadro principal). Así que buscamos de todo: experiencia, jugar bien y conocer un poco más el rodaje de los Challenger. Obviamente, si se puede ganar, mucho mejor”, reconoció el jugador de 18 años y que viene de cumplir con su segundo Grand Slam, ya que jugó el Roland Garros Juniors. Luego agregó: “Estoy bien para este torneo. Estuve jugando últimamente en Europa, unas semanas, me fue muy bien, menos en Roland Garros, que tuve un cabizbajo ahí. Volví a Buenos Aires, la última semana trabajé a full con el equipo. De nuevo estoy al 100%” completó el juvenil.

Con respecto al campeonato francés donde el correntino perdió en el debut, expresó: “Por afuera fue una locura. El estar ahí con jugadores profesionales, en el gimnasio, y en los vestuarios. Ir a verlos en los partidos de verdad fue muy bueno. Como torneo propio, me fue mal. Pensé que iba a estar mucho mejor, que me iba a ir bien. Fue una gran experiencia, de todo se aprende. Espero haber mejorado" admitió el juvenil.

Se debe recordar que en el segundo Grand Slam de la temporada Lautaro Midón perdió ante el eslovaco Peter Benjamín Privara por un doble 7-5 en dos horas exactas de juego. "Sí, estaba nervioso. Era mi primera vez jugando en Roland Garros. Yo por dentro no sentía la misma tensión que tuve en Australia. Estaba mucho mas tranquilo. Venía jugando muy bien y me ponía tranquilo eso. Yo creo que no fue mi día. Intentaba hacer las cosas que habíamos planeado, pero no estaba fino ese día. Luche pero no se me dio y el otro chico jugó mucho mejor y mereció ganar" advirtió el jugador formado en la Escuela de Tenis del Club San Martín.

En el torneo francés el correntino también jugó en el cuadro de dobles. Allí en compañía del catamarqueño Juan Manuel La Serna tampoco tuvieron el debut que hubieran deseado. En el dobles jugamos con Manu (Juan Manuel La Serna). Nos enfrentamos a dos chicos que jugaron bien ese partido.

Tuvimos nuestras chances pero no llegué a conectar nunca con mi partner, nunca llegamos a conectar en el partido. Y que si llegamos a conectar en algún momento, el partido se iba para nuestro lado. Sin embargo los otros jugaron mejor y lo tenían merecido.

Antecedentes

Su presentación de hoy en el Challenger correntino representará la segunda ocasión que participe en un cuadro principal. La anterior ocasión fue a principios de junio de pasado en Buenos Aires. Allí perdió en primera ronda frente a su compatriota Facundo Díaz Acosta 7-5 y 6-3.

Además se debe recordar que en octubre pasado Midón participó del Challenger 80 de Buenos Aires. Allí compitió por un lugar en el cuadro principal jugando la clasificación. En la primera ronda de la qualy había derrotado a Maximiliano Estevez 7-6(5), 2-6 y 6-1. Luego cayó ante el español Carlos Gómez Herrera 7-6(4) y 6-2.

Lo que viene

Tras su presentación en el Challenger de Corrientes, Lautaro Midón se trasladará a Europa nuevamente. Allí competirá en dos certámenes en canchas con superficies de césped, en busca de llegar en condiciones óptimas a Wimbledon, en lo que será su tercera participación en un Grand Slam.

Oportunidad para Luciano Tacchi

El oriundo de Bella Vista, Luciano Tacchi jugará hoy por primera vez en el cuadro principal de un Challenger. El correntino de 21 años cuenta con gran recorrido en torneos Future pero nunca había jugado un certamen de categoría superior.

La última actividad registrada para el correntino data de diciembre del año pasado cuando disputó el M25 de Río Cuarto (Córdoba). Allí perdió en primera ronda ante su compatriota Santiago De la Fuente.