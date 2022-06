Domínguez pidió disculpas por la escasez del gasoil en la Exposición Nacional de Razas

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, participó de la cena de autoridades en el marco de la Exposición Nacional de Razas que se está realizando en Corrientes. Pidió disculpas por los inconvenientes que se generaron con el gasoil, reconoció el trabajo del sector y que la relación con su gobierno no es buena, frente al reclamo de hechos concretos por parte de los productores.

En medio de las quejas de los productores por las medidas nacionales, sumado ahora el conflicto por la escasez de gasoil, que llevó al gobernador Gustavo Valdés a pedir que “se supriman los impuestos sobre el diésel, de manera que nosotros tengamos acceso más urgente y rápido para tener combustible que mueva nuestra producción”, por primera vez, un funcionario del kirchnerismo participó en Corrientes de la Exposición.

En su discurso durante la cena organizada por Exponenciar, el ministro Domínguez expresó que “nuestra prioridad es el productor argentino y estamos felices de que Argentina tenga este tipo de productores, que hagan esta genética. Argentina es sinónimo de carne y la carne es nuestra nave insignia para entrar a los mercados del mundo”.

Domínguez también pidió disculpas por los inconvenientes que se generaron con el gasoil y señaló que el Gobierno subirá la mezcla de biodiésel en el combustible.

“Estamos ante un problema que tenemos que ir resolviendo. La prioridad nuestra es poner todo el esfuerzo. Lo estamos haciendo con todo el equipo para que se pueda sembrar, se pueda levantar la cosecha. Hay dificultades, hay demora. Yo entiendo la impotencia que se siente, las dificultades de los productores y les pido disculpas por los trastornos que se ocasionan, pero vamos a poner todo el empeño para hacer lo que de nosotros dependa para que podamos trabajar con normalidad”, dijo en otro tramo de su alocución.

“Soy absolutamente consciente de que la relación de nuestro gobierno con el sector no ha sido la mejor. No hemos sabido, no hemos podido construir el vínculo necesario”, reconoció.

“Lo que sí quiero transmitir es que los necesitamos a todos. Necesitamos que nos abran las puertas, si no creen en nosotros, que crean en ustedes”, señaló.

Estas palabras del funcionario nacional llegaron luego de la discurso del vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Federico Palma, quien manifestó su preocupación por la situación económica de la Argentina y de los productores agropecuarios en particular.

“Entendemos que no existen las soluciones mágicas, y que es imprescindible abandonar los egoísmos, los voluntarismos, las divisiones, para empezar a consensuar las herramientas que permitan resolver aquellas cuestiones de fondo que nos están asfixiando. Pasó con la carne, ahora pasa con el gasoíl, y tal vez pronto suceda con el gas porque el problema no es la guerra, los productos o los precios, el inconveniente es la mala administración, la emisión descontrolada, la inflación”.

Hechos

Sobre la visita del ministro de Agricultura de la Nación Julián Domínguez, El Litoral dialogó con el secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, quien en primer lugar comentó que el funcionario nacional no confirmó su asistencia y que causó mucha sorpresa su llegada.

“Él (por Domínguez) tuvo la delicadeza de venir, dar la cara, escuchó las palabras del vicepresidente de la Rural de Corrientes, que compartió nuestra posición con un mensaje claro. Reconoció que su sector político no supo lograr una relación positiva con la producción y pidió disculpas por los inconvenientes que ocasionan algunas medidas del Gobierno nacional como la falta de gasoil”, agregó.

Velar ponderó que Domínguez reconozca al sector de la producción “como algo positivo para el país'' y consideró su mensaje como “amigable”.

“Hay buenas intenciones, pero se toman otras decisiones. Llegó el momento de conseguir hechos concretos, el tiempo de la conversación y de la explicación pasó luego de dos años de gobierno del presidente Alberto Fernández”, reflexionó.

“Pero más allá del agrado de que un ministro nacional participe de una nuestra exposición, no tenemos ninguna esperanza, porque los hechos han demostrado que él tiene disposición, pero más arriba tienen el poder político para solucionar estas cuestiones que nos aquejan y no lo hacen, se toma otro camino distinto al que expresa”, evaluó.

Además, Velar destacó que el vicegobernador de la provincia Pedro Braillard Poccard, quien estuvo a cargo del cierre del acto, ratificó el compromiso del Gobierno provincial con los productores, felicitó a la Rural de Corrientes “por haberse convertido en la vidriera para el país, el Mercosur y el mundo”.

Participaron del encuentro autoridades nacionales, provinciales y locales, además de los máximos referentes de las asociaciones de las razas vacunas Brangus y Brahman, de la equina Caballos Criollos y de la ovina Dorper.

Mesa de Enlace

Sobre la presencia de la Mesa de Enlace del Campo, en la Exposición Nacional de Razas, Velar aclaró que por problemas de agenda de los presidentes no se avanzó con una reunión con el ministro nacional. “Fue un acto social, no hubo mucho tiempo porque Domínguez se retiró después de la comida, pero estuvo sentado en la misma mesa que el presidente de la Rural Argentina, Nicolás Pino”.

“La Mesa de Enlace tampoco pudo reunirse con el gobernador Gustavo Valdés y con productores, pero sí hemos compartido con Pino en la exposición”. Agregó también que “la preocupación va creciendo, porque no se ven indicios de solución a estos problemas de fondo que si no se atienden, van creciendo y terminan explotando de la peor manera”, remarcó.

Por su parte, el secretario de la Sociedad Rural de Corrientes señaló que la Exposición Nacional de Razas terminará hoy con actividades ecuestres, con los caballos criollos, un almuerzo y un remate a martillo corrido. “Ya estamos trabajando para el próximo Mundial de la mano de la Asociación Brangus”, cerró.