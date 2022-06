Sesiona el Senado, pero la paridad sigue sin despacho

La Cámara de Senadores vuelve al recinto hoy, pero sin el despacho del proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo a pesar del llamado a sancionar las leyes fundamentales que realizó el gobernador Gustavo Valdés y luego del encuentro que mantuvo con los legisladores.

Ante un nuevo encuentro legislativo y las expectativas que genera el proyecto de equidad, El Litoral dialogó con el senador de Corrientes, Diógenes González, quien informó que “vamos a tener sesión mañana (por hoy), pero el proyecto no tiene despacho”.

“Hay un consenso pleno para aprobarlo, pero todavía no ajustamos los detalles técnicos ya que probablemente salga con reforma y va a volver a Diputados”, agregó.

“Son varios los temas que estamos analizando, que son detalles, pero la voluntad está”, insistió.

No obstante, no hay que descartar que el despacho pueda tratarse sobre tablas en caso de llegar a un consenso sobre las cuestiones técnicas del proyecto de paridad. Las demoras en el Senado continúan a pesar de que el mandatario provincial apeló a sancionar la paridad de género y el voto joven durante la Convención de la UCR, donde ponderó los números con que cuenta el oficialismo en la Legislatura tras el batacazo electoral del 2021, con el 76,9 por ciento de los votos que permitieron su reelección.

“Tenemos que sancionar las leyes que son fundamentales para la transformación del futuro de los correntinos”, dijo y anunció que “en poco tiempo más el Senado y la Cámara de Diputados están por transformar leyes que son fundamentales, como la paridad entre hombres y mujeres, que es fundamental para que tengamos representación política”.

Sin embargo, a pesar del llamado a sancionar las normativas importantes para la provincia y luego de una cena que tuvo Valdés con los legisladores, la paridad sigue demorada. Los legisladores analizan las identidades no binarias establecidas por el decreto nacional Nº 476/21 y sobre la potestad del juez electoral para adecuar las listas si no cumplen con la equidad, ya que apunta a que el partido elija los reemplazos y no la alianza.

Un dato no menor es que ingresó ayer a la Cámara de Senadores un proyecto de ley presentado por varios senadores que apunta a que se incorpore el artículo 61 al texto del Código Electoral de la Provincia, Decreto Ley Nº 135/2001 (Vacancia en la lista).

Temario

De acuerdo al orden del día para la sesión de hoy, se tratará la declaración de patrimonio cultural a las sentencias, expedientes de instrucción y material fílmico de las audiencias de juicios orales de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia que se llevaron adelante en Corrientes. Mientras que son dos las iniciativas venidas de Diputados: la propuesta de imponer el nombre de “Bomberos Voluntarios” a un tramo de la Ruta Provincial Nº 5, y la declaración como personalidad destacada al artista plástico goyano Rodolfo Insaurralde.

El bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto de declaración por el que se expresa repudio a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri contra Hipólito Yrigoyen. Vale mencionar que similar iniciativa fue presentada en la Diputados.

En tanto, el Poder Ejecutivo provincial remitió la Cuenta General de Inversión correspondiente al ejercicio 2021.