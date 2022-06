Rivero se mostró contento por llegar a Regatas y volver a la Liga Nacional

Regatas Corrientes tendrá un nuevo entrenador para encarar la temporada 2022-2023 donde afrontará la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sudamericana. Se trata de Fernando “Tulo” Rivero que de esta manera regresa a la competencia argentina.

“Estoy contento porque hace un par de años no estoy en la Liga y volver, además a una institución como Regatas, me hace muy feliz. La idea es armar el mejor plantel que se pueda, todavía los dirigentes no cerraron el presupuesto y a partir de allí saldremos al mercado con lo que deseamos fichar”, relató Rivero.

“Cuando surgió la noticia de que Fernando Calvi no continuaba como entrenador en jefe y apareció el espacio, mi agente me lo dijo, hablamos y nos pusimos a trabajar. Empezaron las negociaciones y se terminó de concretar mi desembarco en Regatas de manera relativamente rápida”, comentó en declaraciones que formuló a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Por el momento, se sabe que contará con Calvi dentro de su cuerpo técnico y deberá determinar el resto de sus colaboradores.

En lo personal, “estoy en un buen momento, tuve dos pasos en el exterior en los últimos dos años (Colombia), y ahora surgió la posibilidad de volver a la Liga, en un club grande como Regatas, que siempre arma buenos planteles, apunta a estar arriba y ser protagonista”.

Mientras que “de mi parte, estaba todo dado para ir, era muy tentador, y por suerte la dirigencia se ha tomado su tiempo y cayó la decisión para acá. Regatas es un deseo que tenía porque me ha marcado en varios aspectos”, sostuvo el DT que nació en La Plata, pero vive en Mar del Plata.

En la Argentina, Rivero dirigió a Peñarol, donde fue campeón, y a Comunicaciones. También tuvo un paso por Hindú Club de Resistencia y viene de trabajar en Colombia.

“Es una satisfacción que Regatas piense que yo puedo hacer un gran trabajo, llevar al equipo lo más arriba posible y que sea protagonista. Cierra por todos lados por donde se mire, la ciudad, la gente, el básquet, hay un clásico -que en Mar del Plata lo viví durante diez años- que también te motiva y es lindo, estaba todo dado para que sea yo el entrenador y por suerte se dio”, manifestó.

En cuanto a su idea de juego, explicó que “hoy, está con mucha intensidad, con mucha dinámica, hay que ir por ese lado; mantener la agresividad el mayor tiempo posible, con mucha rotación del personal, de hacer jugar a los que estén en buenas condiciones sin importar si son juveniles o mayores. Soy de rotar bastante el equipo y si los juveniles están en condiciones, también de hacerlos partícipes del equipo”.

Sobre el plantel recordó que “no hay nadie de la temporada anterior con contrato así que hay que empezar de cero, eso por un lado; y segundo –lo más importante- hay que tener buenos jugadores porque eso acorta los plazos para jugar bien e ir en busca de un objetivo bien alto”.

Reconoció que “estamos charlando, recién ha terminado la LNB, sabemos que el mercado se está moviendo lentamente, que hay pocos jugadores para muchos equipos que apuntan a estar arriba, así que de a poco iremos tratando de cerrar las contrataciones”.

Aclaró que “nadie nos ha cerrado la puerta, pero sabemos que el exterior es muy tentativo, entonces es bastante complejo. No hay ningún jugador que haya cerrado las puertas a Regatas o que diga ‘me fui’, ‘no quiero’, entonces veremos por dónde empezamos y a partir de ahí cómo generamos el mejor plantel”.