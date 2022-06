Docentes de una escuela juntan abrigos: más de 150 alumnos no van por el frío

"Seño, Martín no va porque tiene frío y no tiene abrigo", escribió una madre en una esquela a una docente de la Escuela 375 del Barrio Río Paraná.

Con un nudo en la garganta, casi quebrada, Yamila, docente de quinto grado, decidió compartir el mensaje y llamar a todos los correntinos para iniciar una colecta de ropa para los 300 niños que tiene el establecimiento, ubicado en una de las zonas más marginales de Corrientes.

"La escuela tiene 300 alumnos, es de jornada extendida, para que los chicos no estén en la calle. Las clases arrancan a las 8 y se extienden hasta las 15. Se les da el desayuno, almuerzo y frutas, pero cuando hace frío o llueve más del 50 por ciento no vienen porque no tienen ropa. Así el esfuerzo por sacarlos de la calle se hace difícil”, dijo Yamila a El Litoral.

La escuela organizó una colecta para juntar ropa, abrigos, medias, zapatillas, guantes, bufandas.

El establecimiento se ubica en el barrio Río Paraná, cerca del río y el frío es más impiadoso.