Vuelve Gran Hermano: el curioso cuestionario para ingresar al reality

Después de un largo tiempo, vuelve a la televisión “el padre de todos los realitys”: Gran Hermano. Así lo anunció Telefe, con bombos y platillos el martes por la noche en el noticiero vespertino del canal, que conducen Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

“Quedate en casa. La frase que más escuchamos y más odiamos estos últimos años. Pero aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver ni a familiares ni a amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo. Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano”, reza el anunció que ayer presentó Agustina Casanova en exclusiva. Y se aclara: “Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar. Tenés que ser vos los siete días de la semana”.

La edición 2022 es sin dudas una de las más esperadas, ya que la última había sido en 2016. En esta nueva temporada, y a diferencia de las anteriores, el conductor será Santiago Del Moro, que viene de hacer un gran papel en todas las ediciones de Masterchef Celebrity. Según detalló Casanova, el reality -que posiblemente comenzará en octubre- contará con una casa totalmente nueva. “Se van a maravillar”, aseguró la periodista.

En tanto, la inscripción ya está abierta y pueden anotarse todas las personas que tengan “entre 18 y 101 años de edad”. Sin embargo, y debido a la alta demanda, en las últimas horas la web que se creó para completar el formulario de solicitud estaba caída. En cuanto al formato, se adelantó que habrá nuevas reglas en esta nueva edición.

Sin embargo, por ahora lo que más llamó la atención fueron las preguntas del formulario para ingresar al casting. En este sentido, además de los datos personales (nombre, apellido, edad y ocupación), también hay algunas consultas sorpresivas: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”. Con estas respuestas, la idea de la producción es tener un perfil más detallado del aspirante.

Según informaron desde el canal -que vuelve a tener en su pantalla el reality después de diez años, ya que las últimas dos ediciones de 2015 y 2016 se habían emitido en América -, el programa podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount. En tanto, Telefe seguramente realice emisiones especiales con los resúmenes de lo mejor y las galas de nominaciones.

En Argentina, el reality tuvo diez ediciones, por lo que ésta será la undécima. Entre 2001 y 2003, Gran Hermano 1, 2 y 3 tuvieron la conducción de Soledad Silveyra y los ganadores fueron Marcelo Corazza, Roberto Parra y Viviana Colmenero, respectivamente. Luego, bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano 2007 tuvo como ganadora a Marianela Mirra, y ese mismo año Diego Leonardi se consagró ganador de Gran Hermano Famosos, al igual que Esteban Morais en Gran Hermano 5. Cristian Urrizaga fue el ganador de Gran Hermano 2011, y la última edición de reality emitida por Telefe fue la séptima en 2012, la cual tuvo como último en abandonar la casa a Rodrigo Fernández. Luego se realizaron otras dos ediciones, Gran Hermano 2015 y 2016, que fueron ganadas por Francisco Delgado y Luis Fabián Galesio, respectivamente.

