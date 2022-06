La sutil ironía de María Becerra para burlarse del romance de su ex, Rusher King

Actualmente la cantante María Becerra vive su mejor momento profesional, llevando su música por el mundo entero.

Atrás quedó la no tan lejana y escandalosa separación de RusherKing, otra joven figura de la música urbana que tanto suena por estos tiempos, y del que mucho se habla estas semanas por su flamante romance con la China Suárez.

Pero tal parece que a 'la nena de Argentina', tal como llaman a María dentro de su círculo, no le cayó del todo bien que su ex rehaga tan rápido su vida sentimental. Así, cada vez que puede dispara algún dardo contra el trapero y la actriz desde las redes sociales.

En este caso fue mucho más allá. Porque este jueves mientras María Becerra recibía una estatuilla en los premios Tu Música Urbano 2022 en Puerto Rico, no tuvo empacho en burlarse una vez más de su ex novio con la famosa frase con la que Rusher King reconoció su relación con la China Suárez al declarar "Me fui Mundial".

Así, al agradecer el galardón a mejor a Top Rising Star femenino en la isla boricua, Becerra dijo con su mejor sonrisa y a modo de meta mensaje sólo para entendidos.

"Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor",sostuvo Becerra, en clara alusión a la frase del actual novio de la China Suárez.

PrimiciasYa