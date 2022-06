Premios y estímulo a las artes en la edición 2022 de la feria ArteCo

La cuarta edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo) 2022, se realizará del 16 al 19 de junio en la ex usina eléctrica de la capital provincial, y tendrá como novedad la entrega de varias distinciones. El ingreso al predio será gratuito.

Este año la edición contará con varias distinciones: Premio Adquisición del Banco de Corrientes; Premio In Situ, que llega de la mano de los coleccionistas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone; Premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes y el Premio Adquisición de Obra que realiza el Instituto de Cultura de la Provincia para el Museo Provincial de Bellas Artes.

La asesora de la feria, Natalia Albanese, explicó que “dentro de la propuesta que el Instituto de Cultura diseñó para esta cuarta edición se pensó una serie de articulaciones estratégicas que permitan promover las compras e incentivar la producción local”.

En tal sentido, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó estas acciones que significan un incentivo y un estímulo a la creación artística. Por su parte, el coleccionista Rodríguez explicó que lo primero que tuvieron en cuenta fue la denominación de Premio Territorio, pero luego lo cambiaron a Premio In Situ. Al respecto comentó: “Nuestra idea del Premio In Situ surgió con la intención de poder colaborar y apoyar estas iniciativas que se están dando en distintos lugares del país. Creemos que es importante que se las conozca porque están haciendo algo trascendental en la escena artística. Cada lugar del país tiene su particularidad y eso es lo más importante. Nosotros queremos acompañar la iniciativa, y este premio pretende colaborar en la visibilidad y en la difusión del artista. Es un premio, no adquisición. Se entregará una suma de dinero a un artista destacado. Queremos conformar de esta forma un mapa nacional de nombres, de proyectos y de iniciativas relacionadas con las artes visuales”.

“Nosotros queremos marcar y resaltar el lugar donde se va a entregar el premio. Queremos darle visibilidad. Fuimos a la primera edición de ArteCo y estuvimos en las dos ediciones que se realizaron de manera virtual por la pandemia. Nos parece importante que haya una iniciativa del Gobierno provincial en favor de los artistas de Corrientes y de la región. Desde el sector privado, nos encanta apoyar esta iniciativa que está llevando adelante el Estado”, sostuvo el licenciado Rodríguez.

Por último, el coleccionista destacó que cuando se hizo el lanzamiento de la Feria ArteCo en el Museo Sívori de Buenos Aires se habló de lo que significa mostrar más la cultura de la provincia y no solo las artes visuales. “ArteCo pone en escena la música, la gastronomía, las artesanías, entre otras cosas que hacen un combo mucho más completo a la hora de entender y conocer el arte de Corrientes”, afirmó.

Joaquín Rodríguez es licenciado en Administración, en Curaduría y Gestión de Arte. Fue vicedirector del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hasta 2018, y en 2019 fundó RPM, una consultora que brinda asesoramiento y soluciones integrales para la gestión en arte. Colecciona arte contemporáneo junto con Abel Guaglianone hace más de quince años. Desde 2014 organizan y coordinan en el marco de la feria ArteBA Premio En Obra.

