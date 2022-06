Tutores presentaron un pedido a Educación por la recategorización de escuelas rurales

Luego de que tres escuelas rurales de la Segunda Sección de Goya fueran recategorizadas por su baja matrícula, ahora los tutores elevaron una nota formal dirigida al Gobernador y otras autoridades provinciales para que se revea la medida, que genera gran preocupación en la comunidad. Se trata de las escuelas N° 253 Profesor Blas Luccioni, de Villa Luján; N° 745 Rosa Guarú, de Casualidad, y la N° 541 Lorenzo Sarantonelli, del paraje Álamos, donde de realizarse el descenso de categoría, es decir de tercera a cuarta, un docente mantendría el cargo para más de 20 alumnos de cada establecimiento.

“Venimos atravesando la pandemia y otras dificultades, y se hace muy difícil mantener el nivel de enseñanza”, comentó Marcelo Darío Zoilo, tutor de la Escuela N° 253 a TN Goya.

Son cambios porque falta matrícula producto de la pandemia y porque hubo mucha deserción”, confirmó previamente a El Litoral Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).

“En lugar de recuperar alumnos, se bajan categorías o cierran escuelas. Se está dando en toda la provincia y, por el otro lado, se busca aplicar una hora más para reforzar contenidos”, contrastó.

“Se junta a los chicos en un solo grupo y quedarán docentes cesantes. Así, donde antes había un profesional para 10 alumnos ahora va a haber uno para 30”, explicó.

El jueves de la semana pasada, los padres de los chicos afectados tuvieron una reunión con la supervisora de Zona, Mabel Peralta, donde no salieron satisfechos. “Nos dijo que no nos preocupáramos, que hay que seguir normativas. Nosotros respondimos que no estamos de acuerdo con que se cumpla de esta manera”, indicó el tutor.

“De momento estamos esperando a ver si tenemos respuesta”, comentó. Los tutores aún no tienen pensado realizar algún otro tipo de manifestación, aunque no lo descartan llegado el caso. La gran preocupación pasa por la posible baja en el nivel de enseñanza que sufran estos establecimientos. “Una preocupación es el bajar el nivel educativo, el cual ya viene bastante cascoteado”, sostuvo el padre.

“Nuestra escuela era muy elogiada por su nivel educativo”, se lamentó.

La otra cuestión que genera inquietud es la posible despoblación de la zona: “Hay chicos que tendrían la posibilidad de cambiar de una escuela a otra, y así estamos despoblando la zona rural”, advirtió.

El cambio de categoría ya se reflejó el viernes pasado, en el que una docente se hizo cargo de los 21 alumnos de la Escuela 253. Zoilo explicó que mantienen diálogos con la Secretaría del Ministerio de Educación de la Provincia.