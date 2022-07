Confirman 13 años y medio de prisión para un hombre por tortura y abuso sexual

El Superior Tribunal de Justicia por unanimidad rechazó el recurso de casación presentado por la defensa particular de José María Fabricio condenado a 13 años y medio de prisión por el Tribunal de Juicio de Paso de los Libres por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por el estado de gravidez de la víctima y por la calidad de conviviente, tortura y abuso sexual con acceso carnal, una vez reiterado, dos hechos.

Con primer voto del doctor Alejandro Alberto Chain, el STJ consideró que el planteo de inimputabilidad no era procedente ya que los jueces tienen la facultad de evaluar la capacidad de una persona de ser culpable o no. “… no es el perito quien tiene que expedirse sobre la imputabilidad, sino el juez de la causa. En concreto, el médico ilustra, el juez decide”, puesto que la inimputabilidad es un concepto jurídico, no médico.

Quedó demostrado que el comportamiento del hombre fue “total y absolutamente consciente y voluntario” ya que la propia mujer en su relato manifestó que cuando llegó la policía a socorrerla “el propio agresor le pidió a la víctima que por favor se callara, que lo perdonara, que dejara se fuera”.

Añadió: “Si no hubiera sido consciente de lo que hacía, no le hubiera solicitado todo eso a la víctima ya que no evaluaría negativamente la magnitud de sus actos”.

El hecho

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres tuvo por probado que el 23 de noviembre de 2020, en el marco de una reunión familiar se originó el conflicto.

Fabricio se retiró ofuscado del domicilio que compartía con la víctima y regresó en madrugada. Durante unas 7 horas la torturó, la amenazó, abusó de ella, la golpeó e intentó asfixiarla además de quemar ropa que la mujer tenía para la venta y romper objetos personales.