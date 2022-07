Wanda Nara habló por chat con el hombre que le besó el escote en Ibiza

La imagen se hizo viral al instante y no era para menos: en una descontrolada noche en Ibiza, Wanda Nara decidió ir a un recital de Ozuna y, en medio de la euforia, un joven que formaba parte de su grupo, se acercó a la empresaria y le dio un beso en los senos. El hombre en cuestión, del que luego se supo que se llama Eddie Rodríguez, no se conformó y luego intentó convidarle un sorbo del trago que estaba tomando, pero ella se resistió mientras su hermana le gritaba: “¡No lo tomes!”. Lo cierto es que, al ver que la mediática seguía grabando el momento, Zaira le advirtió: “¡Borralo, borralo!”. Pero ella no le hizo caso y siguió bailando mientras fumaba un cigarrillo electrónico.

En este contexto, y en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi, fue inevitable que surgieran versiones de un supuesto romance con este joven. Entonces, atenta a cada comentario que circula sobre ella, Wanda decidió salir a desmentir y publicó en sus stories de Instagram un chat que mantuvo con Eddie luego de que trascendiera el comprometedor video.

“La p... madre. Tenía un pedo galáctico ayer. Eso me pasa por no cenar. Y hacerme la flaca”, le escribió Rodríguez a la mayor de las Nara. A lo que ella contestó, de forma irónica: “Nahh resulta que sos mi amante”. “Jajaja literal. Somos tortas”, le respondió él, a modo de broma. Divertida, ella cerró la conversación: “Yo no me di cuenta, sos como mi prima lejana con bombacha grandota para mí jaja”. De esta forma, la ex de Maxi López confirmó que solo los une una gran amistad: “Aclarado”, finalizó, junto con la captura del ida y vuelta.

Eddie se define como “hair artist” (artista del cabello) en su perfil de Instagram, donde supera los 34.000 followers. Con tan solo un recorrido por su galería queda en evidencia que llegó a la isla española hace dos semanas, y se codea con varias modelos que están disfrutando de sus vacaciones allí. De hecho, minutos antes de saludar a Wanda, había estado con Karina Jelinek, a quien suele aconsejar sobre outfits y peinado. En su feed se lo ve muy cercano a la menor de las hermanas Nara, e incluso publicó varios de sus looks. “Demasiado hermosa, tremendamente bella”, la elogió en una de sus publicaciones, y ni bien llegó a Ibiza se sacó una selfie para retratar el reencuentro.

El joven además participó del detrás de escena de producciones fotográficas de Juanita Tinelli, Mery del Cerro, Agustina Cherri, María Vázquez, Luli Fernández, Sofía Zámolo, entre otras. En tanto, mientras siguen las repercusiones por la salida nocturna, la esposa de Icardi se trasladó hasta Formentera, otro destino español que muchas famosas suelen elegir para disfrutar de paseos en altamar, y esta vez con Zaira estuvieron acompañadas de Isabella y Francesca, además del pequeño Viggo.

Fue allí donde trascendieron imágenes exclusivas de la mediática luciendo una bikini azul con estrellas y detalles verdes. Completó el outfit con un gorrito y unos anteojos oscuros para protegerse del sol. En esas postales, se la pudo ver sin ningún tipo de filtro y, tal como suele suceder en estos casos, las redes reaccionaron: muchos de sus fans destacaron su belleza, pero también hubo haters que la criticaron. Siempre atenta a lo que se comenta de ella, Wanda no dejó pasar esos comentarios negativos y, fiel a su estilo, compartió una contundente reflexión al respecto. “Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, expresó en parte de su descargo en las redes.

