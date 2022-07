Se desató una polémica por la venta de mascotas tras la viralización de un video en Buenos Aires, donde se observa un allanamiento en un criadero de perros hacinados y en mal estado. Pidieron prohibir la venta y en Corrientes opinaron al respecto.

El activista Fer Pieroni, que hace no mucho tiempo donó una camioneta para el Centro Aguará de Corrientes y estuvo buscando donaciones para los animales en los graves incendios de la provincia, rescató junto con la Policía de la localidad de Lomas de Zamora a 97 perros que vivían en condiciones deplorables. Muchos de estos animales tenían las cuerdas vocales operadas para que no se escucharan los ladridos y también se los medicaba, según indicó en una publicación.

En ese sentido, el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia de Corrientes, Alexis Burna, indicó que hay que empezar a revisar cuestiones sobre el tema. “Existe una ley de maltrato animal que se llama Sarmiento. Es bastante antigua, pero tiene modificaciones que no se miden en la parte de lo que es venta de animales, siempre hablando de pequeños animales porque en animales de producción existe un tipo de venta diferente a lo que pasa en los pequeños. En el caso de los grandes, como los caballos, se debe presentar la documentación en Rentas, en Afip y en Cuestiones Legales. Eso está bien estipulado”, comentó a El Litoral.

“En los pequeños animales no sucede eso y se generan baches legales. En la mayoría de los casos, las denuncias sobre estos criadores son sobre maltrato. Sobre la venta de animales no hay nada estipulado”, continuó.

Asimismo, destacó que en Argentina se regulan las razas y que hay criadores que aparte de querer al animal y mejorar las razas, las comercializan.

“Hasta ahí, no hay inconvenientes o no los tendría que haber porque no hay maltrato animal. Después las transacciones son comerciales, no hay una cuestión sanitaria de por medio que impida la venta”, dijo.

Burna comentó que para la ley los animales son semovientes, esto significa que son como un objeto al igual que una silla, una mesa o una casa, y eso se está intentando modificar con la ley de maltrato animal, Es así que se están reviendo los temas para mejorar. “Al día de hoy, una persona que quiera tener más de 30 perros, si los tiene bien cuidados como corresponde y genera algún tipo de ingreso, no está penado legalmente pero sí, si las mascotas reciben con maltrato”.

Con respecto a su posición a la compra reconoció que se puede estar o no de acuerdo, y en los últimos años hay más concientización con la tenencia responsable y de los maltratos.

“Se interpreta muchas veces que los que hacen cruzas de mascotas no están bien vistos, pero en el caso de los perros están preparados para tener crías cada seis meses en su estado natural. Siempre y cuando los animales estén en las condiciones de salubridad indicada, van a poder hacerlo y parir”, señaló.

En ese sentido, hizo hincapié en que los criadores serios hacen todo lo que corresponde y se hacen negocios, “cada uno es dueño de hacer lo que le parezca”.

Además, Burna se manifestó en contra de la frase “no compres, adoptá”, que circuló en las redes sociales. Al respecto, considera que debe haber una concientización sobre la cuestión. “Lo podés comprar porque hay perros que son de guardia, porque son mejores que otros, hay de compañía que son mejores que otros. En ese sentido, particularmente, no sé hasta dónde comparto la frase. Creo que pueden convivir las dos cuestiones”.

“Así como hay un mercado del que compra, también lo hay para aquel que adopta. Hay criaderos que son regulados y lo hacen de manera seria, después hay inescrupulosos que crían sin pensar en la raza. Por una cuestión económica, crían en cualquier condición a los perros, como es este caso, en el que se los tenía hacinados”, concluyó.