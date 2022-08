La música de Hugo Fattoruso y Albana Barrocas sonará en la Mariño

Los uruguayos Hugo Fattoruso y Albana Barrocas, conocidos como HA Dúo, se presentarán hoy en Corrientes (Espacio Mariño, Santa Fe 847) y el sábado 13 estarán en el Club Social Resistencia con Los Hermanos Duarte y el mejor chamamé en la antesala, en ambos casos con conciertos desde las 21:30.

Con tres discos editados bajo la formación de dúo y otras tantas colaboraciones entre proyectos hermanos, Fattoruso y Barrocas prometen un recorrido por esa música del otro lado del Río de la Plata, con tintes de candombe y, en este caso, alto vuelo musical desde una propuesta netamente instrumental.

Fattoruso, en contacto con los medios, se expresó respecto del oficio del músico: “Entre un artista y un artesano, me considero más un artesano: un artista tiene todo una pompa y un entorno que nosotros no tenemos, no usamos o no nos gusta directamente. Nosotros trabajamos con notas, como un artesano trabaja con cuero, con vidrio o con madera. Somos artesanos, no artistas. La comunicación nuestra va a través de las notas que tocamos, no tiene pose ninguna”.

En referencia a su extensa y prolífica carrera musical y su actualidad como músico, Fattoruso expresó: “Estamos en actividad permanente con lo nuestro y con la música.

Tenemos la propuesta con el quinteto Barrio Sur, abocado al candombe, la propuesta con HA Dúo junto a Albana, donde presentamos temas propios y de otros queridos compositores.

También conformo el dúo con Yahiro Tomohiro, percusionista japonés con quien ya hicimos 13 giras por Japón previas a la pandemia. Este año regresamos en septiembre con una gira de cinco semanas. Otro proyecto es junto al Trío Oriental, con Daniel Maza y Fabián Miodownik, y luego Hugo solo. Aparte, nos invitan mucho a tocar en discos, porque es muy cariñoso que te inviten a grabar. Cuando entrás en la música, ponés un pie en el infinito”, concluyó.

HA Dúo

Hugo Fattoruso es integrante de una de las familias musicales más importantes e influyentes de Uruguay. Dueño de un talento y una capacidad compositiva enormes, integra aún muy joven ese supergrupo Hot Blowers, para ser años más tarde, en la década de los 60, pionero del rock rioplatense con Los Shakers.

Ya en los 70 conformó ese inmenso proyecto musical de fusión de jazz, candombe y rock llamado OPA, cuyo alcance a nivel de influencia en músicos posteriores es inconmensurable. El curriculum artístico de Hugo es inmensamente rico en colaboraciones con otros destacados músicos, tanto uruguayos como extranjeros, larga sería la lista, integrando unas cuantas agrupaciones más, como Barcarola, Grupo del Cuareim, Los Pusilánimes, La Escuelita, Trío Fattoruso, Rey Tambor y en los últimos años Dos Orientales y HA Dúo, entre varios otros.

La influencia sobre otros músicos y la admiración y respeto por parte de colegas de diversas partes del mundo, hacen de Hugo Fattoruso una figura central de la música nacional de las últimas seis décadas, y un excelso embajador uruguayo en cualquier escenario del mundo.

Albana Barrocas es una joven y destacada multiinstrumentista, percusionista, baterista, compositora y arreglista uruguaya, quien, siendo bastante más joven que Hugo, posee ya un rico bagaje musical, con participaciones y colaboraciones en diferentes proyectos musicales, los cuales incluyen a Hugo como en Quinteto Barrio Sur, Hugo Fattoruso y Barrio Opa, Abuelos y Nietas, Cuarteto Montevideano, su colaboración en el proyecto Dos Orientales, además de otros como MagikaSoul, Zumbido de Taos, TCB, Elefante (donde fue baterista hasta el 2018), y así también como con su proyecto personal Individrum.

Ambos músicos conformaron la dupla HA Dúo en 2013, y desde entonces, y con tres discos editados, Fattoruso y Barrocas han desarrollado su talento y creatividad musical en los más diversos ámbitos, en unos cuantos países del mundo, con especial énfasis en el Japón, llevando un espectáculo que combina muy bien lo eléctrico y lo acústico, en el cual ambos músicos ofrecen una infinita gama de colores y texturas musicales.

Las entradas están a la venta en www.butacauno.com.ar y en el Espacio Mariño, en Corrientes, y en el Club Social de Resistencia, Chaco.

