Comienza el Oficial de playa en Corrientes

El Torneo Oficial de Fútbol Playa, edición 2022, certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol, y que contará con la participación de ocho equipos se pondrá en marcha hoy y estará en juego un lugar para el nacional de la especialidad que tendrá lugar en Ituzaingó el 18 de septiembre.

El certamen que se jugará en la playa Arazaty, lleva el nombre “Juan Carlos Espinosa”, en homenaje al fallecido expresidente liguista, quien fuera uno de los impulsores de esta disciplina que cuenta con el aval de la Fifa.

Los ocho equipos que formarán parte de la competencia fueron divididos en dos zonas. Jugarán por el sistema de todos contra todos por puntos, y clasificarán a la instancia de semifinales los dos primeros de cada una de los grupos.

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: A. Doctor Montaña, Villa Raquel, Boca Unidos y Libertad. B. Ferroviario Corrientes, Robinson, Peñarol y San Marcos.

El programa de partidos para hoy en la playa Arazaty es el siguiente: 14 Ferroviario vs. Robinson, 15 Libertad vs. Boca Unidos, 15.45 Dr Montaña vs. Villa Raquel y 16:30 San Marcos vs. Peñarol.