La palabra del vestuarista de Emilia Mernes sobre la polémica por los canjes

Días atrás se supo, a través de un hilo de Twitter, del reclamo de un grupo de emprendedores de marcas de ropa y de diseño, quienes aseguraban que, al parecer, Emilia Mernes incumplía las condiciones pactadas en acuerdos comerciales sobre las distintas prendas que le proveían a la cantante. Y apuntaban al equipo de asesores de la artistas, no solo por la manera en la cual se dirigían a los dueños de estas empresas locales, sino también porque no podían promocionar sus productos con fotos de Mernes, tal cual -siempre según estas acusaciones públicas- se habría convenido en las respectivas negociaciones.

Ante una polémica que fue escalando hasta volverse viral, Joaco Díaz, vestuarista de la cantante, se volcó a su cuenta de Instagram para, mediante una serie de posteos, “desmentir las falsas acusaciones” de los emprendedores. Luego de advertir que “Emilia es ajena a toda esta situación”, comenzó entonces con su explicación: “Mi trabajo es buscar vestuarios y opciones para ella. Con mi equipo nos comunicamos con marcas posicionadas y emergentes para colaboraciones”.

Díaz afirmó que su intención es “trabajar con marcas locales para darles exposición”, siguiendo “parámetros mutuamente acordados y con expectativas claras”. Pero, ¿de qué se trata esta clase de acuerdos? “El beneficio de la marca es poder usar la imagen de Emilia para su promoción, sin costo alguno, como forma de intercambio”. En ese sentido, sostuvo: “Nunca prometí algo que no pudiera cumplir, cumpliendo con los parámetros de la industria”.

El vestuarista dijo que la polémica lo terminó afectando en el plano personal: “Me duele inmensamente ver que mi buena intención sea manipulada para el beneficio de otros a cuestas del buen nombre de Emilia”. Es por esa razón que compartió distintas capturas de los chats que mantuvo con los dueños de las marcas, para evidenciar (”que ustedes puedan ver y sean testigos”, escribió), que los mensajes que recibió por parte de los emprendedores “fueron de agradecimiento por exponer sus diseños y no de descontento”.

En un caso en particular, en relación a unas faldas que fueron devueltas a la marca “usadas y mal modificadas”, Díaz adjuntó un comprobante de pago para aseverar que fueron abonadas, para de esa manera poder cumplir con la marca.

Respecto a la devolución de las prendas vestidas por Mernes, que “no siempre son utilizadas ya que los looks son armados dependiendo de la dirección creativa”, Joaco Díaz se justificó: “Por motivo de los viajes asociados con mi agenda, no he podido regresar algunas de las piezas, ya que no he estado con el tiempo necesario en Argentina y el material está conmigo. Eso no significa que no serán devueltas, tan pronto esté en el país serán enviadas”. Y concluyó: “De antemano les doy las gracias a las marcas por su paciencia”.

Luego de presentarse en México, en el marco del Baja Beach Festival, y antes hacerlo con mucho éxito en España, Emilia Mernes iniciará una gira por nuestro país -Tú Creés En Mí Tour- que la llevará a presentarse en una decena de ciudades argentinas. El 23 y 24 de septiembre se presentará en el Movistar Arena, en Buenos Aires, para días después iniciar en Córdoba su recorrido por el Interior, que la llevará a Rosario, Tucumán y Paraná, entre otros destinos. Además, y mientras se demuestra su amor con el Duki en las redes sociales, dejando atrás rumores de crisis, la semana pasada presentó el videoclip de “La Chain”: en solo cinco días ya acumula casi dos millones de reproducciones en YouTube.

Infobae