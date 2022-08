Investigan un homicidio, pero no puede exhumar un cuerpo por falta de recursos

La Justicia determinó la exhumación del cuerpo de Sergio “Checho” Ríos, el adolescente fallecido en Itatí en julio pasado. La necropsia debían realizarla ayer los agentes del Instituto Médico Forense, pero por falta de recursos y personal no concretaron el procedimiento. La familia exige justicia a dos meses de la muerte del adolescente.

El caso, que trascendió en julio pasado tras la denuncia periodística y judicial de Marta Ríos, madre de Sergio, continúa en etapa de investigación. La mujer había denunciado que el adolescente de 17 años tenía una discapacidad y que ingresó al Hospital “Dres. Juan Carlos y Alberto García de Itatí”. La doctora que debía atenderlo en el hospital no habría revisado al niño porque “estaba en su hora de descanso”.

Ahora, la fiscal de Instrucción número 4, Sonia Meza, contó a El Litoral que el procedimiento debía ser realizado ayer por personal del Instituto Médico Forense. Sin embargo, el abogado de la familia confirmó que no se hizo.

“La exhumación estaba prevista para hoy (por ayer) pero se suspendió porque para llevarla a cabo hay que cumplir ciertos protocolos. Por ejemplo, hay que tener un personal que suelde el cajón, quite el cuerpo y lo vuelva a soldar”, explicó a El Litoral Danilo Lezcano, abogado de Marta.

El profesional comentó que ya había sido determinada una primera fecha, pero que tuvo que ser suspendida. “Se suspendió porque, la primera vez, la médica no tenía personal. Se fijó la nueva fecha, pero nos encontramos con el mismo problema. No contamos con el personal que haga esto y el Juzgado no tiene personal que haga este trabajo. Esto siempre lo hace una empresa funeraria”, explicó.

Ahora, el Juzgado pidió a la Municipalidad de Itatí que lo haga. “Pero manifestaron que no contaban con personal capacitado para ese tipo de cosas. Eso se informó al Juzgado y ya estaba previsto que no se iba a realizar, que no se iba a jacer la exhumación finalmente”, sostuvo.

La jueza a cargo de la causa es Norma Agraso, perteneciente al Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Corrientes. Será quien deba indicar cómo continuar ante esta compleja situación. “Esto se va a mantener hasta que la Fiscalía vea qué solución se puede otorgar para que se pueda resolver. Alguien sí o sí tiene que abrir el cajón”, resaltó Lezcano. “La otra opción es que la madre pague, pero ella no está en situación de pagarlo”, dijo. Cabe destacar que Marta pertenece a una familia de bajos recursos.

Por su parte, la madre sostiene que no atraviesa un buen momento entre tanta inestabilidad. “Estoy re mal porque se siguen lavando las manos y no se puede hacer la autopsia de mi bebé. Ya van a hacer dos meses y no pasa nada”, dijo a El Litoral. “Realmente la estoy pasando mal porque me dicen una fecha y después me suspenden. Siento que no quieren que yo esté, pero yo quiero estar porque es mi bebé y quiero ver qué hacen con el cuerpo de mi hijo”, declaró.

Marta desea saber qué día se realizará finalmente el procedimiento. Sin embargo, como denunciante, aún no fue conformada la querella.

“Ya van dos meses y estamos por intervenir como parte querellante porque es la madre del fallecido, pero por los tiempos de la Justicia esto todavía no fue constituido. Formalmente no estamos admitidos como parte querellante. Por ende, no podemos acceder completamente al expediente. Podemos obtener cierta información porque voy al Juzgado constantemente a consultar el estado, por eso no se notifica completamente de los procedimientos a mi denunciante”, mencionó el abogado. Por el momento, es la Fiscalía la que defiende los derechos de esta familia de escasos recursos.

Sobre otros detalles de la causa, el profesional indicó que la médica imputada no declaró en sede policial. “El expediente volvió el viernes y todo este tiempo la investigación estuvo en manos de la Policía de Corrientes. Es todo muy reciente y por eso no logramos conformarnos como querellantes. El fiscal es el que defiende la acción penal y nosotros trabajamos en conjunto”, mencionó.

El caso es investigado por el momento como supuesto homicidio culposo. “Estoy evaluando la figura penal. Hasta el momento se está investigando un supuesto homicidio culposo y una vez que tengamos acceso pleno al expediente y en base a las pruebas que podamos colectar, evaluaremos si coincidimos con la fiscal o pedimos el cambio de carátula para esa figura”, explicó. Marta, por su parte, espera desesperada una respuesta. “Intenté hacer movilizaciones, pero acá tienen miedo. No puedo hacer nada por eso. Estoy haciendo y peleando todo lo que puedo con mi abogado. A mi bebé lo mataron por negligencia médica”, cerró entre lágrimas. Checho Ríos ingresó una noche de julio al hospital con convulsiones. Según el relato de su madre, la médica no lo atendió porque estaba en hora de descanso, y Checho falleció en sus brazos.

