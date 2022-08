“Yo no fui a matar a nadie”, dijo el acusado de asesinar a un comparsero

Por unanimidad, el Tribunal de juicio de Paso de los Libres determinó la responsabilidad penal de Raúl Ávalos en la muerte del comparsero José Luis Nan, acontecida en la noche del sábado 14 de agosto del 2021, en la calle La Rioja y pasaje Maidana del barrio Catamarca.

El próximo lunes 8 de agosto se dará a conocer la condena. Antes del fallo, sin embargo, Ávalos decidió declarar. “Yo solo fui a sacar a mi hijo, yo no fui a matar a nadie”, dijo en referencia a que fue a socorrer a su hijo (Nicolás Ávalos), que estaba envuelto en una gresca con la familia Nan, precisó el portal de noticias Confirmado.

Por la familia Nan, dijo: “Ellos me conocen desde hace tiempo, me crié en esa zona del Catamarca”, y exclamó que “la policía no me conoce por ser un chorro ni un ladrón, yo soy un hombre de laburo” y agregó: “Nunca tuve la intención de matar, ni tampoco soy un psicópata”.

Reconoció que su hijo “no es un santo”, pero atribuyó el problema a un amorío: “Mi hijo tuvo una relación con una chica de la familia Nan, ahí nació todo el conflicto”. “¿Por qué llegamos a esto?”, dijo, “yo traté de apaciguar siempre la situación”.

