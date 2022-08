Fue campeona en un torneo internacional: quién es la consagrada taekwondista correntina

La campeona Oriana Yasmin Encina Cardozo (II Dan), es una libreña que logró coronarse campeona en diferentes áreas del Campeonato Mundial de la International Taekwondo Federation (ITF), un torneo que comenzó el 27 de julio y culminó el 2 de agosto, en la ciudad Ámsterdam, Países Bajos.

Con tan solo 16 años de edad, logró 5 títulos en esta oportunidad: 1er lugar en Formas II Dan femenino juvenil, 1er lugar en Formas por equipo, 1er lugar en Lucha por equipo, 1er lugar en Roturas de poder por equipo y 3er lugar en Técnicas especiales por equipo.

Para Oriana no existen secretos ni atajos que no sean el entrenamiento duro para obtener el éxito. “Trabajé mucho para esto, me esforcé en todo sentido, deje muchas cosas de lado para poder llegar hoy donde estoy", dijo en diálogo con ellitoral.com.ar.

Y agregó:"Creo que sin dejar cosas de lado, sin esforzarte, sin sacrificio y sin entrenamiento, no se llega a ningún lado, todas las dificultades que aparezcan en nuestro camino tienen que ser simples hechos para hacernos fuertes y para soñar aún más grande y cumplir todo lo que algún día soñamos, lo que queremos para nosotros ,lo que queremos que haga historia y por sobre todo lo que queremos y venimos a buscar en esta vida”

Con más de 10 años de dedicación y entrenamiento en este arte marcial, conoció las competencias desde pequeña y logró acomodarse como ganadora a nivel regional y nacional en diversas oportunidades. Entre las más destacadas, su primer campeonato mundial en 2018 donde fue campeona en la categoría Prejuvenil femenino, a los 12 años.

Acompañada de su mamá e instructora la Sabon Encina Soledad (II Dan), ambas dan clases y pertenecen al reconocido Dojo Guerreros en Paso de los Libres, a cargo del Sabon nim Ariel “Duende” Ibarra, tricampeón mundial en este deporte.

Emocionada por su victoria, la primera libreña en integrar el seleccionado nacional juvenil, dedicó su victoria a la gente que ama. “Mis papás son los que principalmente fueron los que estuvieron desde el día que empecé con este sueño", agregó.

También recordó a sus "familiares, a mi gente de Paso de los Libres que me ayudaron en todo y también a aquellos seres queridos que hoy en día no están conmigo, pero que me cuidan y protegen la espalda.”

Con la mentalidad en seguir creciendo tanto física como espiritualmente, tiene como meta continuar entrenando para superarse en nuevos desafíos.

“Quiero dedicarme a que las personas que practican este arte en mi academia puedan cumplir cada uno de sus sueños, además de eso seguir plantando semillas para poder seguir con esta hermosa historia que recién comienza", cerró la entrevista a este medio.