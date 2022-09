Mirtha Legrand respondió a corazón abierto si piensa en la muerte

Mirtha Legrand respondió a corazón abierto en una entrevista con Diego Luego y Luciana Geuna para Telenoche si piensa en la muerte, a horas de su vuelta a la televisión con La Noche de Mirtha, que tendrá lugar este sábado a las 21:30 por eltrece.

“¿Es la muerte algo en lo que pensás?”, le preguntó el conductor y la abuela de Juana Viale contestó: “Sí, yo soy grande y sí, pienso que dejaré a mis seres queridos pero trato de sacarlo de mi cabeza, trato de evitarlo. Yo adoro la vida”.

Respecto a si cambiará algo en su forma de conducir o llevar su programa, Mirtha aseguró: “Yo voy a ser la misma, no voy a cambiar nada, voy a hacer preguntas algunas incisivas. A mí me gusta, no molestar al invitado pero que cuente”.

MIRTHA LEGRAND, EMOCIONADA CON SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

Mirtha Legrand se sinceró en diálogo con Diego Leuco y Luciana Geuna sobre su regreso a la televisión después de atravesar la pandemia.

“Me siento rara porque estuve dos años y medio ausente, así que estoy como si debutara. Pero estoy feliz, muy contenta, tenía ganas de volver”, dijo la conductora.

