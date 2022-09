Mirtha Legrand volvió a la televisión y contó cómo se preparó antes del debut

Vestida con un espectacular vestido de seda blanco y sonriente, Mirtha Legrand regresó a la televisión, luego del impasse que tuvo de casi tres años por la pandemia del Covid-19. La diva atravesó la puerta de la escenografía, entre aplausos y gritos de celebración, y compartió su alegría.

“Que emoción. No pude dormir en toda la noche, pero estoy felicísima de estar acá de vuelta. Tanto me pedían que vuelva. Bueno, la Chiqui volvió”, admitió.

La conductora de La noche de Mirtha, que ingresó del brazo de su histórica colaborada, se sinceró. “Estoy un poco nerviosa, me tiemblan las piernas. No me siento segura al caminar, por eso le pedí a Mónica que fuera tan gentil y me acompañara”, admitió, ya en su escritorio antes de agradecer las muestras de cariño y las flores que le habían llegado.

MIRTHA LEGRAND HABLÓ DE LA MUERTE DE LA REINA ISABEL II

Mirtha Legrand habló con Virginia Gallardo para Intrusos de la triste noticia de la muerte de la reina Isabel II a sus 96 años.

“Me dijo ‘estoy escuchádolo por la radio, 70 años de reinado, impresionante’”, contó la panelista sobre la charla que tuvo con la reconocida conductora.

En el programa de América, Virginia continuó leyendo lo que le dijo Mirtha al respecto: “Tenía 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra, fue una reina muy joven”.

Fuente: Ciudad.com.ar