El poder de la lectura

Tras conocerse los pobres resultados de las pruebas Aprender, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, mencionó entre los lineamientos que contribuirían a corregir la preocupante situación la entrega en forma directa de más libros y tecnología a los alumnos.

Dichas evaluaciones reflejaron que el 44% de los alumnos de sexto grado tuvo problemas de lectocomprensión. Si los chicos no desarrollan correctamente el lenguaje y se forman como lectores en un mundo con niveles de alfabetización y digitalización cada vez más exigentes, ¿qué futuro les espera individualmente y a todos como nación? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Unesco contempla la incorporación del hábito de la lectura en los jóvenes, intrínsecamente ligado al derecho a la educación y puerta de ingreso al ejercicio de la libertad en la toma de decisiones. Algunas de las dificultades que hoy encuentran los alumnos les impiden jerarquizar la información que provee un texto, reflexionar sobre el tipo de narrador o las características de los personajes. De allí que urge impulsar el hábito de la lectura como propone la activa Fundación Leer, que celebra su 25° aniversario con su campaña Canciones Leídas, en la que participan generosamente reconocidos cantantes como Diego Torres, Mau & Ricky, Natalia Lafourcade, y el grupo Reik, y que realizará su Maratón de Lectura el próximo viernes.

Desde su creación, sus programas llegaron a todo el país con la distribución de más de 2,5 millones de libros, la creación de 3800 espacios de lectura infantil y la capacitación de 27.613 adultos para fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura.

Al leer se adquieren recursos para volverse personas creativas, capaces de dialogar y de defender los propios derechos, precisamente una de las razones por las cuales muchos prefieren obstaculizar esa posibilidad de superar la ignorancia que condena al sometimiento, multiplicando el número de víctimas del nefasto clientelismo político en entornos vulnerables.

Enfrentar los desafíos que plantea el futuro exige estar preparado. “Leer te empodera” es el lema elegido por la ONG, toda vez que estudiar abre nuevos horizontes a la hora de insertarse en el mercado del trabajo, alimentando la autonomía y el espíritu de superación.

El impacto del empoderamiento lector también conduce a una sociedad más inclusiva, justa, democrática y pacífica, pues refuerza las habilidades sociales que demanda la construcción de un proyecto colectivo.

“La palabra escrita es el centro, el corazón de nuestra cultura. De modo que quienes no logren, no puedan o no tengan las herramientas para participar de las experiencias sociales de lectura y escritura, quedan relegados”, explica la Fundación Leer.

En este año de celebración, compartimos su tan acertado como doloroso diagnóstico y alentamos su denodada labor. No hay futuro sin educación.