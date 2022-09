Ambicioso plan del Ejército para mejorar la genética de vacas en Corrientes

La Asociación Argentina de Criadores de Hereford (AACH) firmó en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá un acuerdo con la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército argentino para la mejora de la genética sobre un rodeo de más de 12.000 cabezas de la raza Hereford.

Será con una selección de alrededor de 300 vientres con la intención de potenciar el rodeo a través de la incorporación o búsqueda de animales con características superiores al rodeo actual.

“El Ejército argentino tiene varios establecimientos rurales a lo largo y ancho del país, uno de esos campos se conoce como General Ávalos, y se encuentra en la zona de Monte Caseros, en Corrientes, es un campo de 46.000 hectáreas donde tienen dos rodeos importantes de 15.000 o 16.000 vacas entre las razas Hereford (12.000 vientres) y un lote de Braford (4000)”, indicó el vicepresidente de la AACH, José María Morrogh Bernard a La Nación.

La Comisión Zonal Mesopotámica de la raza desarrolla actividades en la región y en ese marco se llegó a este acuerdo en Monte Caseros con esa división del Ejército.

El convenio fue firmado por el general de Brigada y director de Remonta y Veterinaria del Ejército, Gustavo Barceló, con el vicepresidente de la raza. Se rubricó durante la 100° Expo Feria de Ganadería de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, en Corrientes.

“Siempre está en nuestro cuerpo tratar de mejorar la productividad. Vimos la oportunidad con el Ejército argentino de hacer cosas juntas, a partir de las 16.000 vacas que tienen, y trataremos deseleccionar un lote de 300 vientres, que no solamente van en beneficio del Ejército, sino que también lo consideramos dentro de los objetivos que tenemos nosotros en todos los sentidos. Al Ejército y a nosotros nos interesa”, agregó.

En la Asociación indicaron que a partir de estos acuerdos “surgen cosas nuevas”, por lo que esperan desarrollar proyectos en conjunto con el Ejército, en “camaradería” con los productores.

“La zona de Monte Caseros es netamente para cría, con desafíos importantes, por ejemplo, pastos que no son muy digestibles y el Hereford se adapta muy bien a esa cría pastoril. Los rodeos tienen casi 100 años de adaptación al medio, lo cual muestra un poco la capacidad de adaptabilidad y rusticidad, porque son ambientes complejos y, a partir de este mejoramiento genético y selección, se pueden conseguir buenos índices de producción”, puntualizó Morrogh Bernard.

Por su parte, el director ejecutivo de la AACH, Juan Manuel Aloé, señaló que un inspector va a ir a inspeccionar un rodeo superior de cría. “Se va a empezar con vientres de crías de hembras ViP [un programa de selección y mejoramiento de vientres generales], vientres superiores pampas, y a través de la incorporación de toros padres pedigree y algún Toro S/ [categoría]. La idea es empezar a mejorar el rodeo con animales puros registrados”, relató.

El director narró que en el Ejército ya tienen muy bien seleccionado los animales, por lote de cabezas en rodeos de punta, por lo que de ahí se partiría a ver el rodeo base para iniciar el convenio. Señaló, también, que se necesitarán como mínimo cuatro años para comenzar a ver los resultados del convenio.

“Se hará un seguimiento a través de peso al nacer, al destete, la ganancia diaria, Diferencia Esperada de Progenie (DEP) y para eso necesitás años de data”, explicó Aloé. A partir de este mejoramiento se prevé conseguir un mayor porcentaje de preñez, destete, y si los animales coinciden con las características deseadas, una mejor ganancia de peso. Además, de que en forma general y a través del tiempo, el rodeo se hace conocido en la zona y se paga mejor en los remates.

Fuentes oficiales indicaron que lo que se busca a partir de este mejoramiento genético es que la raza con el sello Remonta vuelva a ser lo que alguna vez fue: fuerte y, dentro de la diversidad, mejorar en ganadería.

“Al ser un organismo del Estado queremos ser lo más eficiente posible y asociándonos con los que realmente saben de esto, vamos a alcanzar objetivos. Esto nos va a permitir obtener productos que tengan un valor de mercado mucho más aceptable, que tener un rodeo mestizo que no esté registrado, por consiguiente, las recaudaciones del Estado nacional van a ser mayores. Buscamos, después, producir nuestros propios reproductores y no salir a comprar todos los años nuestras pajuelas para los reemplazos de los planteles nuestros”, indicaron.

Según especificaron, será una combinación entre lo privado y lo estatal. “Es la forma de salir adelante, de que este país crezca de una vez por todas, no encerrarnos y no trabajar en compartimentos de estanco que no nos llevan a ningún lado”, agregó la misma fuente oficial.

