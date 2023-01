Casi 300 guías de pesca de Corrientes piden mayor flexibilización en el río Paraná

Casi 300 guías de pesca de varias localidades correntinas piden mayor flexibilización para la captura de peces en el río Paraná. Además, buscan que el Gobierno provincial intervenga para poder pescar en Chaco.

Los trabajadores realizaron una asamblea con el objetivo de definir sus representantes para una reunión con la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, que se dará el próximo lunes con la intención de resolver los pedidos de los pescadores.

Algunas de las localidades de las que son oriundos los guías son Yahapé, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Itatí, Empedrado y Bella Vista, entre otras.

“Desde la pandemia venimos en decadencia, y nos limitan para trabajar en la captura de pescados. Cuando lo hacemos, debemos devolverlos y no podemos traerlos ni para comer. Hicimos una manifestación en Casa de Gobierno, justamente, reclamando esta situación junto con los malloneros que tenían sus inconvenientes, pero se resolvió en parte”, indicó Lorenzo Sena, referente del sector.

“Queríamos extraer al menos cinco bogas, con eso darles de comer a los turistas y después solo nos habilitaron tres, pasó el tiempo y cuando nosotros soltábamos los dorados y surubíes veíamos que los malloneros los pescaban. Y nos duele porque tenemos solamente un pescado y encima tenemos que comprarlos”, comentó a El Litoral.

“No queremos matar pescados, queremos preservar los porque son nuestros recursos, pero sí queremos que nos habiliten. Tenemos una veda extendida, que está entre la Isla del Cerrito y Paso de la Patria. Gastamos el doble de combustible para ir a pescar porque tenemos que ir unos kilómetros por fuera de esa zona y con el riesgo de romper la lancha por la bajante del río”, continuó.

Asimismo, explicó que desde la zona de Ituzaingó hasta Esquina es el sector que más guías de pesca hay en la provincia y que en la región de Paso de la Patria, donde se dan las supuestas restricciones, son 280.

Otro de los conflictos se da con la provincia de Chaco debido a que no cuentan con habilitación para la pesca en esa jurisdicción.

“Tenemos conflicto con la fauna de Chaco también, no entendemos cómo podemos tener una ley distinta que nos perjudica. Nuestra licencia no nos habilita para pescar en Chaco y acá tampoco. Después nos terminamos confrontando entre nosotros y eso no queremos. Por eso pedimos una licencia para las dos provincias porque somos Argentina”, resaltó.

“Pedimos que el Gobierno intervenga con el gobernador del Chaco para que podamos pescar en su zona y ellos en la nuestra, somos del mismo país, no puede suceder”, dijo Sena.

Además, indicó que entre guías y cabañeros llegan a más de 11.000 personas y se ven cada vez más perjudicados.

“Si no nos dan las respuestas que buscamos, volveremos a hacer una asamblea y ahí veremos qué hacemos. Nosotros siempre fuimos pacíficos pero no queremos llegar a una medida que nos disguste, solo queremos trabajar dignamente”, concluyó.