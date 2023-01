La reacción de Mauro Icardi ante el acercamiento de Wanda Nara

A pesar de repetir hasta el cansancio que está separada y disfrutando cada minuto de su soltería, en las últimas horas Wanda Nara tuvo un clarísimo gesto de acercamiento hacia su marido, Mauro Icardi.

Lo cierto es que la rubia todavía en Punta del Este, si bien continúa mostrándose desde sus redes sociales de fiesta en fiesta, comentó con un emoji de fuego la reciente publicación del padre de sus hijas tirándole una señal a Icardi de sus ganas de intentar nuevamente recomponer la familia cuando en las próximas horas regrese a Estambul con sus 5 hijos.

Así las cosas entre tantas idas y vueltas, y a pesar de los desplantes de la mediática que sigue cobrándose el engaño con la China Suárez en octubre de 2021, el futbolista sigue intentando el perdón de Wanda.

Quizás por eso, al despertarse del otro lado del continente, ni bien se encontró con semejante gesto público por parte de su todavía esposa, Mauro Icardi no dudó en reaccionar respondiéndole con otro emoji: el de un corazón, demostrándole una vez más que la ama y no quiere perderla.

Mientras tanto, la mayor de las Nara sigue mostrando sus salidas esteñas para que quede claro que quien lleva la batuta en esta historia es ella. "Salí solo 2 noches pero no desperdicié ni un segundo . Y sino, para qué me invitan si saben como me pongo. Dame mil de estas noches… nights amigosssss - PDE 2023" apuntó en su flamante posteo de Instagram.

Primicias Ya