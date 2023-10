Diabetes y embarazo: ¿qué debes saber?

La diabetes gestacional se genera porque las hormonas que produce la placenta bloquean la acción de la insulina en el organismo de la madre. Aparece a mitad del embarazo, por eso los médicos indican los estudios para detectarla entre las semanas 24 y 28 de gestación. La Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) responde los principales interrogantes.

¿Las mujeres con diabetes pueden tener hijos?

Las mujeres con Diabetes pueden tener hijos sanos, pero para lograrlo, es necesario que programen sus embarazos.

¿Por qué tengo que programar mi embarazo?

El objetivo de programar el embarazo es que la mujer con Diabetes Pregestacional (diagnosticada antes del embarazo) llegue a la concepción en las mejores condiciones posibles para evitar complicaciones que pudieran afectar a la madre, a su hijo o a ambos.

¿Qué es programar el embarazo?

Programar el embarazo implica:

1- Que la mujer con diabetes y su pareja conozcan las posibles complicaciones que ella y su bebé pueden sufrir con el mal control de su diabetes y los beneficios de mantener las glucemias dentro de valores normales desde antes de la concepción.

2- Lograr que su peso sea normal o lo más cercano posible, para ello debe bajar de peso si tiene sobrepeso u obesidad y subir de peso, si es excesivamente delgada.

3- Si tiene la presión arterial elevada, indicarle una medicación que no afecte al bebé

4- Evaluar si posee alteraciones a nivel de la retina o riñones y si corresponde, realizar el tratamiento adecuado.

5- Las mujeres con Diabetes tipo 2, que están tomando pastillas, deben cambiar a insulina durante la programación del embarazo, gestación y período de lactancia.

6- Se les indica ácido fólico para disminuir el riesgo de algunas malformaciones congénitas

7- Deberán controlar sus glucemias y cuerpos cetónicos en orina con tirillas reactivas en diferentes momentos del día

¿Mi hijo nacerá sano?

El hijo de madre diabética no nace con diabetes gracias a la programación del embarazo y los cuidados durante el mismo para lograr un buen control de las glucemias y un aumento adecuado de peso materno, se han logrado disminuir de manera muy importante las complicaciones en los hijos de madre con diabetes. Siempre deben ser controlados por un equipo de profesionales con conocimiento y experiencia en el manejo de estos embarazos de alto riesgo. Forman ese equipo, diabetologos, obstetras, nutricionistas, neonatologos, etc.

¿Qué es la diabetes gestacional?

Es una elevación del azúcar en la sangre (glucemia) que se diagnostica durante el embarazo. En la gran mayoría de los casos la diabetes gestacional comienza en la segunda mitad del embarazo y generalmente finaliza con el nacimiento de su bebé. Sin embargo, las mujeres que desarrollaron diabetes gestacional tienen más posibilidades de desarrollar diabetes o algún grado de alteración de la glucemia en el futuro.

¿Por qué tengo diabetes gestacional?

La insulina es una hormona producida por el páncreas que mantiene el azúcar de la sangre en valores normales La cantidad de insulina que se necesita durante el embarazo es mayor y el páncreas de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional, no puede producirla o fabricarla en cantidad suficiente. Tienen una mayor predisposición para presentar diabetes gestacional, aquellas mujeres que:

• Tuvieron diabetes gestacional en algún embarazo anterior

• Son obesas

• Tienen una edad mayor a 30 años

• Tienen antecedentes familiares de diabetes o hijos que pesaron al nacer más de 4 kg

• Tienen antecedente de niños fallecidos en embarazos anteriores

• Tienen síndrome de ovario poliquístico

• Tienen Glucemia en ayunas mayor de 85 mg/dl

¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional?

Como generalmente tiene la característica de no presentar síntomas en la madre, es imprescindible su búsqueda durante el embarazo a través de los siguientes estudios: – Un análisis de sangre en ayunas que se llama glucemia; si es normal se hará: – Prueba de Tolerancia a la Glucosa, que consiste en una extracción de sangre en ayunas y otra a las 2 horas de beber un líquido azucarado llamado glucosa. Generalmente se solicita en la segunda mitad del embarazo (24 a 28 semanas de gestación). Ambos deben realizarse en un laboratorio. Se considera que una embarazada tiene diabetes gestacional, cuando en cualquier momento del embarazo presenta en dos ocasiones, glucemia en ayunas mayor o igual a 100 mg/dl o cuando se realiza la Curva de Tolerancia a la Glucosa, la glucemia a las 2 horas mayor o igual a 140 mg/dl.

¿Cómo se trata la diabetes gestacional?

Se trata con un plan de alimentación que contenga los alimentos que necesita la madre y su hijo. Debe aportar hidratos de carbonos (que son azucares), proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo del bebé. Respecto de los hidratos de carbono debe hacerse una selección adecuada, evitando aquellos que son ricos en azúcares de rápida absorción como ser gaseosas, golosinas y dulces en general.

Además, para evaluar la eficacia del plan alimentario, es necesario el control de los niveles de azúcar en sangre (glucemia) mediante el uso de tirillas reactivas (automonitoreo glucémico) en los momentos del día indicados por su médico. Si, a pesar del cumplimiento del plan de alimentación, no se alcanzan los valores de azúcar en sangre apropiados, es necesario comenzar tratamiento con insulina Hay que tener en cuenta que durante el embarazo y la lactancia no se recomienda la utilización de pastillas (hipoglucemiantes orales) para el control de la diabetes.

¿Qué puedo comer?

Su alimentación debe ser variada, fraccionada a lo largo del día sin largos períodos de ayuno y adecuada a las necesidades propias del embarazo. Los alimentos más indicados son: leche o leches modificadas (yogurt, leche cultivada o probióticas) descremada como mínimo 3 vasos al día. En caso de no tolerarla podrán ser dos porciones de queso magro compacto del tamaño de 1/2 casete de música.

Para cubrir el hierro es necesario comer carnes magras vaca, cerdo, pollo sin piel, pescados, hígado, mondongo o corazón: dos porciones por día del tamaño de un mazo de cartas. Es importante que dos veces por semana consuma pescado para que el bebe reciba Omega 3. Además 3 veces por semana un huevo entero para cubrir las necesidades de colina y luteína que son muy importantes para el bebé. Para cubrir las vitaminas y minerales es necesario al menos 4 porciones de verduras al menos dos de ellas crudas y las otras con poca cocción (al vapor o microondas) para que no haya pérdidas de nutrientes.

Con respecto a las frutas al menos 2 porciones una de ellas un cítrico (naranja, mandarina, pomelo) o frutillas para la vitamina C y la otra una manzana, pera, durazno, banana bien dura (apenas madura). Para cubrir las necesidades de energía son necesarios: pan preferiblemente integral y sin tostar al menos 3 porciones (6 rebanadas de pan de molde o 3 pancitos), 3 tazas ya cocidas de almidones: pastas tipo moñito, tirabuzón, mostachol ¨al dente¨, o arroz parboil (que no se pasa, no se pega), o legumbres (arvejas, lentejas, porotos), o papa, choclo o batata (que preferiblemente luego de hervida se deje enfriar y luego se puede recalentar o consumirla fría). Si se toman en cuenta estos detalles de preparación la glucemia sube más lentamente.

Para aderezar se utiliza aceite, al menos, 4 cucharadas o en su reemplazo por cada cucharada de aceite se podrá reemplazar por: 18 almendras, avellanas, nueces de pecán o aceitunas. Otro reemplazo puede ser por una cucharada de mayonesa o 3 de mayonesa light. Beba abundante cantidad de agua 8 a 10 vasos. Modere el consumo de café, mate en bombilla, y bebidas colas por la cafeína. No debe consumir ninguna bebida alcohólica. Fraccione los alimentos en cuatro comidas y dos colaciones.

¿Qué me puede pasar si no cumplo el tratamiento?

Las principales consecuencias de no cumplir con el tratamiento son para el hijo de la madre con Diabetes Gestacional. El pasaje excesivo de glucosa a través de la placenta determinara que el feto aumente de peso, dando por resultado un bebé de mayor peso que lo habitual. Esto genera dificultades en el parto y aumenta la necesidad de realizar operaciones cesáreas. Por otro lado, las mamás con diabetes en el embarazo tienen más riesgo de presentar aumento de la presión arterial, por lo cual es muy importante cumplir con las indicaciones y controles que indica su médico.

¿Qué le pasará a mi bebé si no recibo tratamiento?

La diabetes gestacional constituye un embarazo de alto riesgo. La presencia de azúcar elevada en sangre (hiperglucemia) de manera frecuente tanto en ayunas como después de comer, puede dar como resultado:

• Recién nacidos grandes (macrosomía fetal) que van a tener mayor riesgo en el futuro sufrir algunas enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, etc.

• Hipoglucemia en el recién nacido (azúcar en sangre más bajo que el valor normal)

• Policitemia (número elevado de glóbulos rojos)

• Hiperbilirrubinemia (aumento de los niveles de bilirrubina en sangre)

• Dificultad respiratoria y aumento de la mortalidad perinatal.

Sin embargo, el diagnostico precoz, el tratamiento y seguimiento adecuado con especialistas entrenados, modifican la posibilidad de que el niño sufra las complicaciones antes mencionadas, siendo en general muy cercanos a las de las embarazadas sin diabetes. La presencia de diabetes gestacional, no implica que su bebé nazca con diabetes.

¿Por qué me tengo que hacer controles de glucemia?

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente es fundamental mantener los valores de azúcar en sangre materna dentro de límites normales y la única forma de saber si estamos dentro de estos valores es mediante el control de la glucemia en diferentes momentos del día, a ésto lo llamamos automonitoreo glucémico. En general se realizan antes de la comida y 2 horas después de las mismas. Nos permiten detectar pequeñas desviaciones que podremos solucionar corrigiendo el plan de alimentación y eventualmente con la indicación de insulina.

¿Para qué tengo que hacer los automonitoreos glucémicos si siempre me dan bien?

El embarazo es una situación dinámica donde las glucemias van cambiando a medida que el mismo transcurre y lo que hoy está bien mañana puede modificarse, por lo tanto, los debemos realizar hasta que nazca el bebé. 14. ¿Qué controles especiales se necesita en el embarazo? Otro análisis de laboratorio que utilizamos para evaluar la glucemia en los horarios en que no realizamos el automonitoreo es la fructosamina sérica, que que nos muestra unpromedio de las glucemias de las 2 a 3 últimas semanas.También se realizan controles obstétricos más frecuentes que a las embarazadas sin diabetes.

¿Mi hijo nacerá por cesárea?

El hecho de tener Diabetes Gestacional no es indicación de cesárea, pero en ciertas ocasiones si el peso del bebé se estima en más de 4 Kg. si se la recomienda, debido a que el mayor peso podría causar complicaciones durante un parto vaginal. Existen causas ajenas a la diabetes que pueden requerir parto por cesares.

¿La insulina le hace mal al bebé?

La insulina que se le inyecta a la madre, no pasa al bebé. Se indica cuando a pesar del plan alimentario personalizado no se alcanza a controlar los niveles de la glucemia materna. El tratamiento con insulina se realiza durante el tiempo que dure el embarazo.

¿Después del parto debo continuar usando insulina y controlando las glucemias?

Las mujeres con Diabetes Gestacional, después del parto deberán controlar su glucemia en ayunas por laboratorio para ver si se mantiene algún grado de alteración de la glucemia o no. En general la normalizan y no tienen que continuar recibiendo insulina, ni realizando automonitoreo glucémico. Como el riesgo de tener diabetes en un futuro es muy alto, si su glucemia después del nacimiento del bebe es normal, a las 6 semanas deberá realizar una Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (se extrae sangre en ayunas y 2 horas después de tomar un líquido azucarado, como la realizada en el embarazo). Si el resultado es normal, este test o una glucemia, deben ser repetidos a los 6 meses o anualmente, según indicación médica. La prevención o retardo en el desarrollo de diabetes se logra, si se realiza un plan de alimentación y ejercicios adecuados. Las mujeres con Diabetes tipo 2, durante la lactancia deberá continuar con insulina si los monitoreos de glucemia así lo requieren. De lo contrario si no hay lactancia se reevaluara reanudar los antidiabéticos orales. Las mujeres con Diabetes tipo 1 antes del embarazo, deberá continuar con la insulinoterapia, adaptada a los monitoreos glucémicos. Las dosis que necesita en el puerperio, serán menores a las que usó en el último trimestre del embarazo.

¿Podré amamantar a mi bebé?

Amamantar es la mejor forma que tiene una madre para alimentar a su hijo. Le permite al niño no sólo aumentar de peso sino también adquirir factores de protección y todos los nutrientes que necesita para un buen desarrollo y crecimiento. Además, facilita un vínculo especial entre ambos. Es la alimentación más económica y de mayor calidad. En la lactancia no se recomienda la utilización de pastillas para el control de la diabetes.

EL DATO

Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)