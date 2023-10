Una mujer estuvo presente en su funeral

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Un insólito caso de una mujer recién fallecida que se apareció en su propio funeral en forma fantasmal se produjo en Inglaterra a fines de la década del 90. Una figura etérea se podía ver en el video del funeral, que fue tomado por uno de los familiares. Los parientes de la desaparecida mujer, a quienes se permitió ver el video, confirmaron que se trataba de ella: la figura que merodeaba con su aura blanca en torno de su ataúd, no era otra que Margot Veblan, que acababa de morir a la edad de 73 años. “Desde que estaba en cama desde hace seis meses –contó una hermana- se sentía aterrorizada por la idea de no poder despedirse todos los seres queridos, amigos y familiares con los que había compartido muchos momentos en esta vida, en caso de morir. No voy a ir a ningún lado hasta que me haya despedido como se debe”, solía decir Margot.

En el sepelio, que se realizó en Hastings, Carl Nottingham, su nieto favorito, de 16 años, relataba que “sentí como si una luz próxima a mí, me besaba en la mejilla. Pensé que se trataba de mi madre o una de mis tías que se había aproximado para consolarme en esos momentos de tristeza. Sin embargo no vi a nadie ni a un metro de distancia mía.” El contundente relato del chico es un testimonio más que sorprendente de los muchos casos de vida después de la muerte. En el video se puede observar la figura de Margot que aparece con un tapado marrón que solía usar y hace una ronda silenciosa entre todos los presentes, con una expresión de saludo a los asistentes al sepelio. Se quedó parada mirando a todos durante varios minutos, después se dirigió a la puerta y desapareció.

Una hermana comentó al regreso del funeral que “cuando volví ya no sentía miedo de la muerte, de alguna manera Margot me hizo entender que la muerte no es algo a lo que debemos temer, es algo natural y normal y la vida sigue en el más allá.” Su hijo por su parte expresó que “mamá creía siempre en la vida después de la muerte, ahora le ha llegado el momento de comprobarlo personalmente. Una cosa llamativa fue el hecho de que el gobierno se interesó por este increíble testimonio en video y los familiares no tuvieron inconveniente en permitir que el video sea mostrado a especialistas para determinar que no es un fraude. El video fue enviado a la Fundación Psíquica Británica para su profundo estudio. Luego de unos meses de investigación y estudio por parte de un grupo de especialistas y científicos, determinaron que el video es auténtico y lo que allí se ve es lo que fue filmado originalmente. No hubo fraude. Un contundente testimonio de la vida después de la muerte, para aquellos que no creían en esto.

Explicación

Ahora bien, cabe hacerse la pregunta de ¿cuál es la razón por la que los muertos se hacen presentes ante los vivos? La gran mayoría parecen ser espectros que tienen la conciencia intranquila, frecuentemente han sido víctimas de una injusticia y por eso tratan de pedir ayuda a los vivos, por ejemplo, para que sus restos tengan un entierro decente, piden protección para los suyos o simplemente un poco de comprensión. Otros claman por la paz, que les ha sido perturbada. En líneas generales, las personas que fallecen y han llevado una vida normal y espiritualmente correcta, sea de la religión que sea, tienen una marcada tranquilidad en su alma al morir y no todos tienen la posibilidad de manifestarse después de muertos. Parece mentira, pero la mayoría de nosotros hemos escuchado noticias acerca de hechos inexplicables asociados con fantasmas y apariciones.

La literatura, el cine y la televisión, han difundido perfectamente una fenomenología inquietante, proponiendo que tal vez no se trate solamente de un hecho de ficción.

En las tradiciones se halla profundamente arraigada la idea de que existen lugares encantados en que todo es posible, desde escuchar ruidos de cadenas arrastrándose, objetos moviéndose, pasos, ruidos y gritos. Sin duda el fenómeno existe, pero aún no se conocen con exactitud sus orígenes. Tal vez sea esta la única manera que tienen los espíritus de llamar nuestra atención.

Esta es una de las maneras que tienen los espíritus de manifestarse, dejarse ver físicamente, incluso hablar pidiendo algo, o simplemente dejarse ver antes de partir definitivamente. Otra de las formas es en sueños, pocos saben que cuando una persona duerme, involuntariamente entra en el medio astral, donde están los espíritus de las personas recientemente fallecidas, como así también las energías negativas o seres malignos que deambulan desde hace mucho en el bajo astral. Cuando uno duerme, el alma se separa momentáneamente del cuerpo físico, al cual sigue unida por el famoso cordón de plata, que así se mantiene hasta que la persona despierta y su espíritu vuelve a entrar al cuerpo físico.

Casi siempre ni nos enteramos de esto y cabe aclarar que a veces uno encuentra en el medio astral a persona conocidas recientemente fallecidas. Por eso al despertar uno dice que “soñé con mi mamá” y en cierta forma es cierto, pero uno estuvo allí con la persona querida y le pareció un sueño, pero realmente su espíritu, que se desprendió momentáneamente del cuerpo físico, estuvo allí en el bajo astral y tuvieron la ocasión de despedirse de sus seres queridos.

Hay muchos testimonios como los mencionados, que están respaldando firmemente la existencia de un más allá. Y tenemos la firme esperanza de que cuando sea el momento, nos encontraremos en el otro plano con quienes compartimos mucho tiempo en esta vida física. Y allí se iniciará la verdadera vida después de la muerte.