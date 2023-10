Ovnis: están cada vez más cerca

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Sin duda que los hechos que están sucediendo últimamente en todo el mundo, están dando la razón a quienes afirman que los alienígenas ya están entre nosotros desde hace muchos años y han dejado numerosos testimonios en todo el planeta. Una señal muy importante es que la Fuerza Aérea norteamericana dio a conocer hace pocos meses un comunicado oficial en el cual reconoce que pilotos de su fuerza filmaron objetos de origen desconocido sobre territorio americano. Estos objetos realizaban maniobras sorprendentes imposibles de realizar por aparatos terrestres, ningún avión creado por el hombre es capaz de realizar las increíbles maniobras que fueron filmadas por aviones de combate. Estos documentos proporcionados por los pilotos son una prueba irrefutable de la existencia de estos extraños objetos volantes a plena luz del día y en condiciones atmosféricas excelentes. Estas filmaciones fueron reconocidas por las autoridades de la Fuerza Aérea como auténticas, que no son un fraude. Los objetos se desplazaban a una altura de 10.000 metros y a una velocidad considerada como hipersónica. Nunca explicaron porqué decidieron desclasificar estos videos irrefutables. Los pilotos señalaron que los extraños aparatos no tenían ningún motor visible ni tampoco emitían gases o alguna señal que pudiera ser captado por los sensores infrarrojos de la cámara.

Desde los últimos años del siglo XX los ovnis quedaron restringidos al interés de unos pocos especialistas e investigadores, que en el mejor de los casos conseguían editar algunos libros y dar algunas conferencias con poca concurrencia. El interés que había demostrado la temática hace medio siglo, disminuyó notablemente. Es más, quienes nos dedicamos al tema, hacíamos una humorada y decíamos que para interesar a los medios y canales de TV en la temática ovni, no nos quedaba otra que concurrir llevando de la mano a un alienígena y aún así no nos creerían. Pero esa etapa terminó y un nuevo ciclo se ha iniciado. Tanto es así que en la Argentina ha sorprendido la aparición de los llamados “cafés ufológicos” , encuentros informales concretados una vez por mes en bares y confiterías del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, para después extenderse a prácticamente todo el país. Allí, por espacio de varias horas, investigadores y aficionados a la temática ufológica se reúnen para intercambiar ideas, comentar casos e investigaciones ocurridas en la zona, brindar información y buscar respuestas a los grandes enigmas que el fenómeno ovni despierta en todo el mundo. Estas reuniones han sido muy exitosas y productivas últimamente, llegando a descubrirse casos realmente sorprendentes, que si no se hubieran comentado en los cafés, no se habrían conocido. El hecho de juntarse a conversar e intercambiar información con personas que tienen las mismas inquietudes y objetivos que uno, es importante, ya que les brinda a los asistentes a las reuniones la seguridad de estar con personas serias que tienen las mismas inquietudes y seguramente no se burlarán de los hechos, como posiblemente podría ocurrir si uno hablara con una persona que no está al tanto y no conoce la temática. Para tener una idea del interés que despierta actualmente el tema, hace pocos años se comenzó a reunir un grupo de aficionados, liderados por el investigador Pablo Warmkraut en el denominado “Café Ufológico Obelisco” en el centro de Buenos Aires, en la confitería del Club El Progreso. El día de la apertura hubo más de 100 personas en el encuentro, lo que habla a las claras del gran interés despertado. Desde entonces las reuniones siguen realizándose con marcado éxito y resultados altamente positivos. También en Victoria, Entre Ríos, se realizan reuniones similares, con el agregado que allí funciona también el único Museo Ovni del país. Allí se dan cita a menudo investigadores de todo el país para dar a conocer los resultados de las últimas investigaciones realizadas por ellos en distintos puntos. Es habitual que cuando se hacen congresos, concurran investigadores de los hermanos países como Brasil, Uruguay y Paraguay, para presentar sus últimos trabajos. Y ni hablar de Capilla del Monte, en Córdoba, considerado el punto de aparición de ovnis más importante del país, donde se encuentra el enigmático cerro Uritorco, uno de los puntos más importantes de aparición de ovnis y todo tipo de fenómenos relacionados, incluso los paranormales, que tanto interés despiertan en la mayoría de la gente.

En otras partes

También países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú y Chile en América del Sur han comenzado a proliferar estos cafés ufológicos con muy buenos resultados. Incluso en muchas de estas reuniones se ha logrado la presencia de experimentados científicos y astronautas retirados, que dieron a conocer pruebas irrefutables de la presencia extraterrestre, y que ellos las vivieron personalmente. En estas reuniones, se superó ampliamente el número de personas que se acercaron, interesadas en la temática y muchos aportaron videos y fotos tomadas por ellos mismos que sirven como pruebas muy importantes, que no admiten discusión. Y si a todo esto le agregamos que en los últimos meses la Nasa y la Fuerza Aérea norteamericana liberó la información que era guardada celosamente y prácticamente admitió la existencia de seres “no humanos” como decidieron llamar a partir de ahora a los alienígenas, todo esto hace pensar que en un futuro no muy lejano quizás tengamos el reconocimiento oficial de la existencia de vida extraterrestre. Todo nos hace pensar que todos los elementos que hay en la Tierra como prueba de la existencia de anteriores civilizaciones a la nuestra, como pirámides, monumentos de piedra y otros restos que nos hacen deducir que no fuimos los primeros en el planeta y que desde hace miles de años quizás estamos siendo visitados por civilizaciones desconocidas, provenientes del espacio exterior. En los últimos tiempos la gente se ha vuelto más crédula al respecto, y con el aporte de la nueva tecnología quedan plasmados los testimonios que antes eran solo palabra contra palabra. Ahora hay firmes y contundentes testimonios que prueban la existencia real de los aparatos físicos. Los ovnis existen y están allí, hay cientos de filmaciones y fotos que así lo atestiguan y nadie los puede ignorar, a pesar de que los gobiernos de las grandes potencias así lo hacen. Pero de a poco van descorriendo el velo de la verdad, que alguna vez sabremos totalmente.