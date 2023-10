Debate: muy pocos ¡qué!, ningún ¡cómo!

“Los efectos de las campañas electorales, en general, y los debates presidenciales, en particular, son muy diferentes en sociedades diferentes”

Daniela Barbieri y Augusto Reina, “Debatir para presidir”

¿Para qué son los debates presidenciales? La respuesta sería para informar a los votantes. En realidad son un paso más en la campaña electoral, un paso importante.

Pero, ¿definen una elección? A este interrogante debemos responder con una aparente contradicción: sí y no. ¿Cómo sí y no?

Normalmente mueven muy poco el amperímetro de la intención de voto, la mayoría carga con su sesgo y difícilmente lo modificará. O sea, en este caso, la respuesta es no.

Sin embargo, si los márgenes son mínimos entre candidatos y el panorama electoral es extremadamente voluble, como creo es el caso, unos pocos puntos pueden ser definitorios para ganar en primera vuelta o para que uno u otro candidato pase a segunda. Es decir, en este supuesto deberíamos responder: sí.

Saber el peso relativo que tendrán los debates en la elección es un objetivo imposible, de igual modo que conocer quién ganó el debate, sobre todo el que vimos el domingo.

Un dato interesante para conocer es que son 73 los países que tienen debates en las elecciones para presidente o primer ministro, y llegan a 94 cuando se suman los que se realizan para otros cargos electivos.

El grado de incidencia de las campañas electorales y los debates en el comportamiento del electorado es tarea de adivinos, ya que resultan muy diferentes en sociedades diferentes.

No es lo mismo un proceso comicial en un país con un sistema de partidos estable y una gran porción del electorado identificado partidariamente, que otros de bajo nivel de pertenencia partidaria y altos niveles de volatibilidad política.

Por citar un ejemplo, Estados Unidos que encabeza la práctica de los debates televisados, tiene una mayor incidencia en el electorado, aunque nunca demasiada, debido a que la contraposición es sólo entre las dos fuerzas principales: demócratas y republicanos.

Antes, una mínima variación en la intención del voto -1, 2 o 3 %- se calificaba como poco relevante. En la Argentina de 2023, “hay que redefinir márgenes y repensar el lenguaje que usamos para definir el impacto o no de los debates presidenciales” (Barbieri y Reina en declaraciones a Infobae).

Hay que reconocer que el debate del domingo pasado, entre los candidatos Bergman, Schiaretti, Massa, Bullrich y Milei, se desarrolló de manera civilizada, con chicanas y contrapuntos, pero nada fuera de lo normal.

A partir de la dolarización y quema del Banco Central, Milei no supo precisar cuándo ni cómo. Massa no pudo separarse de su condición de Ministro. Bullrich dijo que tenía un plan, pero no dio detalles.