Niña con fiebre: la familia niega ayuda oficial y va al Garrahan por sus medios

La familia de la niña con fiebre hace cuatro meses niega ayuda del Ministerio de Salud y viajará al Hospital Garrahan mediante sus propios recursos en búsqueda de un diagnóstico. La decisión la tomó el entorno cercano de la pequeña debido al comunicado que emitió la cartera en las últimas horas.

La niña comenzó con síntomas hace tiempo y los especialistas de la provincia no pudieron determinar cuál es el diagnóstico y hay preocupación debido a la incertidumbre que la situación genera. La madre, junto a otros familiares, se encuentra haciendo colectas y sorteos debido a que tomaron la decisión de viajar el próximo lunes hacia Buenos Aires por cuenta propia y por tiempo indeterminado.

“El traslado al Garrahan, quiero decir que es mentira como la mayoría de cosas que se dijo desde el Ministerio de Salud, nosotros vamos a ir por nuestra cuenta el próximo lunes, iremos con todos los estudios que tiene y también su pediatra quiere que vaya cuanto antes. Hubo promesas, no cumplen absolutamente nada y nos vamos el lunes”, comentó Verónica Rivero, madre de la niña.

“Vamos al Garrahan a través de un médico orientador y llevamos todos sus estudios, le dan los turnos y los especialistas ven su estado si hay que realizarle nuevos exámenes. No sale con una derivación del Hospital Pediátrico sino que sale desde su propio pediatra que se comunicó con las autoridades de allá y nos van a recibir”, indicó.

“Solo hablábamos con el subsecretario Luis Perez y le dijimos que nosotros desistimos de que se contacten con nosotros por el comunicado que enviaron. La nena tuvo ayer el centellograma (procedimiento para obtener imágenes internas del cuerpo) y me llaman del centro de cómputos del nordeste donde se hizo el estudio y me dicen que desde el Ministerio no se había comunicado nadie para autorizar el estudio de mi hija y no se había cubierto el costo, tuvimos que salir a correr a buscar los $80.000 que creíamos que se hicieron cargo y no pasó, salió de nuestro bolsillo, tengo las boletas”, aseguró en radio Sudamericana.

Con respecto al comunicado, la joven madre comentó que están desconcertados por la información que circula en los medios de comunicación. “Ella ayer (por el miércoles) tuvo un estudio muy temprano y se encontraba sedada y por eso no pude atender a algunos que me llamaron, estuvo un poco descompuesta.

Además, tuvo un turno con el neurólogo y estuvimos bastante a las corridas también por el tema de las rifas y del sorteo. Estuvo 16 horas sin poder dormir y a la noche recién pudo descansar”, dijo.

Rivero explicó que los síntomas de la niña, además de la fiebre, son fuertes dolores de cabeza, sarpullido en el cuerpo, hemorragias nasales, desmayos, dolor de huesos y pérdida de peso.

“Hay especialistas que nos van a recibir y nos atenderán para darnos una fecha de turno pero lo importante es que estemos allá. Ella no puede seguir así, se está deteriorando más y es mucho el tiempo que se está perdiendo no nos dan una solución. Los especialistas de acá llegaron hasta donde pudieron pero no avanzaron más”, continuó.

“Estuvimos corriendo con el neurólogo y dan una información falsa, la gente se pone contenta porque piensa que es verdad y nosotros estamos en plena campaña. No está bien que sea así”, concluyó.