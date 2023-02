Pichetto: “Seré dinosaurio pero no me arrepiento, me hago cargo”

El auditor general y dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Pichetto ratificó hoy sus polémicos cuestionamientos a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, por su orientación sexual, y aseguró que no se arrepiente de lo afirmado días atrás, expresiones que le valieron el repudio de amplios sectores de la política y de referentes de la sociedad civil.

“Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo”, enfatizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sin embargo, aclaró: “Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual”.

“Sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este Ministerio de minorías”, argumentó.

Porque -agregó- “en el fondo el Ministerio de la Mujer es de minorías intensas, políticas de gueto, pequeña, orientada a minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas que las desarrollen y ejerzan en libertad”.

