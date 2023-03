La Justicia correntina habilitó a que la niña con fiebre regrese a la provincia

La Justicia correntina autorizó para que la nena con fiebre que está internada en el Hospital Británico pueda salir de la clínica privada en la que se encuentra internada en la ciudad de Buenos Aires y regresar a la provincia.

De acuerdo con lo que informó Radio Sudamericana, Nora Infante, jueza del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes, firmó la autorización para que nena de 4 años, pueda egresar de centro de salud y regresar a la provincia, pero se aguardaba la resolución de la cautelar impuesta a la madre Verónica Rivero por pedido de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.

Rivero, en comunicación con El Litoral, sostuvo que “hay una resolución, pero ahora será mi abogado el que dará un comunicado oficial (NdlR: hasta el cierre de esta edición no llegó el mismo). Yo no voy a hablar en los medios, porque se dijeron muchas cosas y me hicieron mucho mal. Lo único que quiero es estar con mi hija”.

La nena presentaba fiebre que no podía ser controlada y en Corrientes, fue atendida en el Hospital Juan Pablo II, no pudieron dar un diagnóstico, según relató oportunamente la mamá.

Después fue trasladada por la propia familia al Hospital Garrahan, donde según el mismo relato, no recibieron la atención adecuada y por eso fueron al Hospital Británico.

Intervino la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y determinó que la nena no abandone el centro de salud sin el alta médica.