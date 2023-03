Alertan por la presencia de cascabeles en la costa correntina y piden cuidarlas

Los especialistas advierten que aparecerán más cascabeles en la costa de la ciudad. Piden proteger a las serpientes, no acercarse y llamar al Centro Aguará apenas se divise alguna. Ruegan no matarlas, pues son reguladoras biológicas.

“Las cascabeles habitan en las islas, por eso es poco frecuente verlas, pero han llegado a la costa por la crecida del río. Pueden nadar con facilidad y así llegan a la costa. Pero no hay que matarlas. No hay que acercarse a ellas, apenas se divise alguna, hay que llamar a los especialista del Centro Aguará para que las rescaten. Por favor, no las maten. Los policías, si quieren rescatarlas, deben tener instrumentos acordes, no se puede tratar de atraparlas con paños o caños improvisados. Hay instrumentos para eso, se las levanta y se las coloca en un balde y se las tapa. Los especialistas del centro las pondrán en un lugar seguro”, dijo a El Litoral la doctora Pamela Teibler de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), encargada del Centro Interactivo de Serpientes Venenosas Argentina (Cisva).

“Por favor, no hay que matar a las serpientes, que la gente entienda. Son controladoras biológicas. Es probable que si hay cascabeles es por la presencia de muchos roedores”, agregó la especialista.

Indignación

Vecinos y ambientalistas se indignaron por la suerte que corrió la serpiente que apareció en plena costanera capitalina: dos policías la mataron a golpes.

Esto generó el repudio en las redes sociales. Ante el avistaje de estos ejemplares, los rescatistas recomiendan contactarse con el Centro Aguará para el pronto rescate y la protección de la fauna.

En estos últimos meses se pudo notar una mayor presencia de serpientes y víboras en la zona de la costanera. Este es el único punto de la provincia de Corrientes donde se puede ver la presencia de esta especie.

La semana pasada una cascabel fue encontrada por policías cerca del espacio costero y luego la mataron, esto generó el disgusto en las redes de varios usuarios que repudiaron el hecho.

En esta zona, hay tres serpientes que tienen veneno: la yarará (Bothrops alternatus), la coral y la cascabel (Crotalus) con una gran presencia de ellas en la costanera. Este ejemplar no es agresivo; sin embargo si se siente amenazado o bajo peligro, puede llegar a morder e inyectar veneno.