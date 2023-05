Con 9000 prestaciones gratuitas realizadas, el Municipio hará el último recorrido de mayo

Más Info

Funcionamiento de servicios municipales por el feriado puente

n El servicio de recolección de residuos y diferenciada se realizará hoy de manera habitual. Mientras que en algunas áreas se dispondrán guardias en áreas operativas y no atenderán en Acor, la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias (Cel), las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) y otras dependencias administrativas.

Por el feriado puente, no habrá cobro del servicio de estacionamiento medido ni atención en los Puntos Sube ubicados en distintos sectores de la ciudad. En tanto las Saps no prestarán servicios de atenciones gratuitas y tampoco se recibirá documentación sanitaria y el Centro de Control Bromatológico permanecerá cerrado.

La Dirección General de Defunciones atenderá al público con guardia, de 7 a 19, en el palacio municipal, para trámites referentes a inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente. Todos los cementerios permanecerán abiertos.