Juntos por espanto

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral

“No nos une el amor, sino el espanto”.

Jorge Luis Borges

Cuando parecía que ya lo habíamos visto y padecido todo en este interminable telenovelón dramático que es la realidad argentina, el guionista invisible nos tenía reservado una deriva inesperada, un nuevo capítulo con paso de tragicomedia en esta larga saga de desaciertos y desventuras.

Cual Alberto en la pantalla chica, no guionó un final de cliché donde el muchacho bueno termina quedándose con la chica linda, le agregó impensadamente un nuevo drama, que seguramente extenderá hasta el hartazgo la interminable entrega del relato de la trifulca opositora.

Mi abuela, que en paz descanse, diría “éramos pocos y parió la abuela”, para significar que, como si no fuera bastante con esta suerte de cadena de padecimientos, por el lado menos pensado viene a aparecer un nuevo eslabón negativo que nos llena de incertidumbre acerca de nuestro futuro.

Luego de una larga noche de saqueo del erario público, de autoritarismo, de hegemonismo político, de vacío de poder y de crisis económica casi terminal, lo único que parecía representar una esperanza de cambio, la coalición opositora, se está viniendo abajo producto de ambiciones personales y diferencias políticas.

Cuando nos dirigíamos a una definición de candidaturas en un marco democrático, cada cual comenzó a mostrar su verdadero rostro ante la cercanía del poder. En el caso puntual nos referimos a Horacio Rodríguez Larreta, que supo ser paloma, y hoy, mediante el disfraz de cordero caído , muestra sus dientes de lobo hambriento.

Los depredadores más terribles, como los lobos, cuando huelen sangre se vuelven locos. Y el lobo que huele sangre no tiene códigos, no respeta reglas, no tiene amigos, muerde a quien crea que puede quitarle la presa, incluso a los de su misma especie.

La cercanía de un triunfo opositor en las presidenciales de este año, significa sangre al sentido olfativo de los candidatos. Los que no son depredadores juegan fuerte pero con las reglas preestablecidas, los otros, los lobos, no escatiman instrumento para satisfacer sus ambiciones, incluido el canibalismo.

Creo que el “pelado de Caba”, está rompiendo ramplonamente las reglas de la buena política (si es que las hay) que incluye el juego limpio en las internas.

Primero, sin consensuar con su propio espacio político, dispuso de una elecciones concurrentes en la Ciudad Autónoma, por conveniencia personal y de sus aliados radicales en la interna. Los dirigentes de su partido, entre ellos Macri y Patricia Bullrich, quedaron masticando el freno, aunque no tuvieron más remedio que tragarse el sapo.

Ahora, sobre el cierre de alianzas para las Paso, sin conversarlo con su partido y sin especificar el eventual marco de coincidencias, anuncia públicamente una alianza con Schiaretti, un peronista no kirchnerista que en Córdoba disputa el próximo 25 de junio la gobernación contra un integrante de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Independientemente de las razones políticas e ideológicas de la alianza, busco resaltar la actitud descuidada y sorpresiva de Rodríguez Larreta, propia de un carterista de colectivo, que busca sorprender a sus adversarios de la interna con la conducta del hecho consumado. Es que, su estancamiento en las encuestas lo volvió loco.

Ante la cercanía de la presa, la desaparición de todo freno inhibitorio dejó sus ambiciones en carne viva, se le cayó la piel de cordero y afloró en toda su dimensión su condición de lobo hambriento de poder. Pero ¡cuidado!, de tanto sentir el olor a sangre, se puede terminar atragantado por su propia pulsión devoradora.

En este tiempo preelectoral de definición de candidaturas, no solo se ingresó en el “vale todo” opositor, sino que se develó la falta de coincidencias más profundas que la mera contraposición al oficialismo.

Es cierto que Juntos por el Cambio nació como consecuencia de la necesidad de ofrecer una alternativa al populismo kirchnerista. Es decir que el pegamento no fue, parafraseando a Borges, el amor sino el espanto al enemigo político, que amenazaba con su continuidad hegemónica.

Sin embargo, la debilidad electoral que presenta hoy el oficialismo, paradójicamente también debilita al conjunto opositor, porque el pegamento del espanto ya no tiene la fuerza de antes. Este río revuelto puede resultar en ganancia para Milei, o por lo menos en una disminución marcada de las posibilidades del campamento cambiemita.

No estoy juzgando si el ingreso de Schiaretti a la alianza opositora esté bien o mal, lo que sí resulta seguro es que es inoportuno el momento. Con mucho de lógica, el gobernador correntino Valdés dijo que “tenemos que abrir Juntos por el Cambio, pero no dos días antes de las elecciones”.

Muchos larretistas, para justificar los movimientos de su jefe político, sostienen que con Macri y Bullrich puede pasar lo mismo que con Cristina y Alberto. No advierten, sin embargo, que ni Macri es Cristina ni Patricia es Alberto. ¿Se entiende, no?

Las disputas internas, que alcanzaron preocupante nivel para conquistar el voto ciudadano, parecen develar una cuestión que por ahora se presenta subyacente pero que constituye la columna vertebral de un futuro gobierno.

Los bandos en pugna no parecen tener solo diferencias instrumentales y de reglas de conducta. Hay algo más profundo, una cuestión de fondo parece dividirlos, una distinta visión de modelo de país y de gestión, una grieta ideológica.

Por un lado, los radicales, los peronistas no kirchneristas y los larretistas, que parecen constituir un conjunto ideológico de un populismo light, un populismo de cara lavada, un populismo republicano. Por el otro, macristas, bullrichistas, y el resto del Pro, con un liberalismo light, un liberalismo atenuado, un liberalismo sin el fanatismo del mercado.

En todo caso, la cuestión a discernir es si ambas corrientes ideológicas, disminuido el espanto kirchnerista, son capaces de coincidir en un modelo de gestión que saque a nuestro sufrido país de la parálisis moral, política, económica y social en la que se encuentra.

Cuando de oponerse se trata, es fácil colocarse en la vereda de enfrente a atacar al adversario, pero si se quiere construir una alternativa real de gobierno, hay que elaborar consensos políticos, medidas de gobierno, esquema de gobernabilidad, que se coloquen por encima de las diferencias electorales.

Va de suyo que en estas elecciones nadie tiene la vaca atada. Pareció, inicialmente, que la tenía Juntos por el Cambio, pero una sucesiva serie de errores no forzados, y el retiro de la candidatura de Macri, hicieron que la intención de voto fuera en disminución. Milei crece, aunque no se sabe si le alcanzará. El oficialismo, con la batuta de Cristina, parece en situación débil.

Por lo pronto, de acuerdo con últimas encuestas, parece estar consolidándose la configuración de tercios que anunciará Cristina, por lo que el triunfo en primera vuelta resultará muy difícil para cualquiera, y el ingreso al ballotaje no está garantizado para nadie.

Mientras tanto, en la interna opositora hacen números. Ya no los junta el espanto, ¿los separará el amor?