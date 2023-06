Pichetto busca a Macri para abrir JxC

En medio de interna de Juntos por el Cambio que está al rojo vivo, ante la resistencia de la cúpula del PRO de sumar a Juan Schiaretti, el precandidato presidencial por Encuentro Republicano, Miguel Ángel Pichetto, dialogaba anoche con el presidente Mauricio Macri.

“Habiendo sido un líder importante y expresidente, me parece que su figura debería estar arriba del conflicto, una figura a la que todo el mundo tendría que respetar, tratar de ayudar a resolver los conflictos y abrir los espacios de diálogo para que la coalición tenga más certidumbre”, subrayó el auditor general de la Nación, en diálogo con la radio Urbana Play.

“En política, el rencor o el odio no son buenos porque no te dejan pensar correctamente. Con elementos emocionales analizar el proceso político no es bueno”, resaltó Pichetto, al cuestionar el enfrentamiento interno en el PRO entre Bullrich y Larreta.