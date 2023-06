Durante un acto proselitista en la jornada de ayer, el gobernador Gustavo Valdés reclamó a Nación una “reparación histórica” para Ituzaingó. Pidió que “no nos falten el respeto” y aseguró que la oposición “le da la espalda a los correntinos”.

En un gran acto y junto al intendente local, Juan Pablo Valdés y lo candidatos legislativo de ECO+Vamos Corrientes, el gobernador durante su discurso habló sobre los 40 años de democracia e instó “a ver cuál es la coincidencia con el otro, porque los partidos políticos le tienen que dar una respuesta a la sociedad”.

“Nosotros nos estamos juntando para tener un objetivo común de provincia donde todos miremos hacia el futuro. Y así juntamos una alianza social y política para la Provincia de Corrientes y hoy, a pesar del fracaso de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner le estamos poniendo proa al futuro porque sabemos lo que queremos para nuestro pueblo”.

Instó a hablar e invertir en educación y de la revolución del conocimiento que se está concretando en Corrientes y destacó la necesidad de seguir invirtiendo en educación pública.

Reivindicó la defensa de la Patria, la libertad y la Constitución. Pidió “no perder el Norte y trabajar intensamente por los correntinos. Por eso es que duele y lacera cuando hay correntinos que se plantan en la represa Yacyretá de espalda al pueblo de la provincia de Corrientes”, fustigó.

Destacó la creación de parques industriales en la provincia y en especial el de Ituzaingó “que va a cambiar para siempre a la localidad, a Villa Olivari a Virasoro porque vamos a tener salida al río Paraná y eso es pensar en las cosas que tiene que pensar la política”.

“Tenemos que pensar en las cosas que le interesa a la gente, que no llegan a fin de mes y vemos la política nacional que se pelea contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación para no ir presos. Esas son las cosas que desacreditan a la política argentina. Necesitamos tener decencia en la función pública, para dar el ejemplo, eso tiene que ser la política, un ejemplo lleno de objetivos que le interesen al ciudadano. No importa cuáles son los partidos, las ideas importa hacia dónde vamos”, dijo considerando que es justo que el pueblo de Ituzaingó tenga una compensación “por tanto dolor y tanta desaprensión”.

Apuntó contra Nación por las obras que hizo Yacyretá en otras provincias y “le dieron la espalda histórica al pueblo de Ituzaingó. Lo que nos pasa con la represa de Yacyretá también nos pasa con Salto Grande en líneas generales. Y por eso digo que la pelea por el centralismo todavía no ha terminado”.

Habló de la pérdida de la soberanía correntina. “Nos cambiaron los límites de la Isla de Apipé. Tenemos que pelear por nuestra soberanía, entregamos nuestros recursos naturales. Entonces que no nos vengan a decir que es una cuestión de numeritos. Ituzaingó merece una reparación histórica y esa reparación la estamos dando con este intendente, viceintendente, con este gobernador y este equipo de trabajo”.

Por último, instó a “marchar juntos con objetivos claros. Juntos tenemos que trazar los modelos y los proyectos. Necesitamos traer industria, trabajo, educación en eso consiste el proyecto político de ECO+Vamos Corrientes”.

“Vamos, levántense correntinos que estamos por el rumbo del crecimiento, juntense porque es hora que la Nación escuche a este pueblo de honor, de coraje a lo largo de la historia. Vamos a ganar juntos las elecciones”, cerró Valdés.

Hoy la alianza ECO+Vamos Corrientes cerrará su campaña política en el Club San Martín de Capital, donde no se descarta la llegada de figuras nacionales.