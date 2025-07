Semana de definiciones: se anotan los candidatos para las elecciones del 31/8

n El sábado caducará el plazo para incribir candidatos para las elecciones del 31 de agosto. Las miradas están puestas en los cinco frentes que se inscribieron para competir por la gobernación.

El oficialismo provincial anunció que presentaría en sociedad su candidato a gobernador el viernes 11. El Gobierno pondrá fin a las especulaciones sobre a quién ungirá Gustavo Valdés como su sucesor. Los tres nombres en danza son: Eduardo Tassano, intendente de Capital; Juan Pablo Valdés, jefe comunal de Ituzaingó y hermano del gobernador; y el senador nacional Eduardo “Peteco” Vischi. Sería toda una sorpresa que el candidato sea otro. También ese día se conocerá el campañero de fórmula, pero todo apunta que será Pedro Braillard Poccard.

El postulante a intendente de Capital también se conocerá ese día y todo apunta a que será Claudio Polich y Cuqui Calvano su compañero de fórmula.

Ese día se sabrá también que hará Gustavo Valdés, se especula con una candidatura legislativa.

La postulación de Ricardo Colombi, es un hecho, con la nave insigna de Encuentro por Corrientes. Entre las versiones, no se descarta que Emiliano Fernández, sea su compañero de fórmula. Pero también suena Gustavo Canteros, Martín Barrionuevo y otros, para los cargos en disputa.

El candidato de Limpiar Corrientes, la alianza del PJ, es Martín “Tincho” Ascua, pero ese día se revelará el misterio del campañero/a de fórmular.

La Libertad Avanza (LLA) encabeza una alianza homónima acompañado por Encuentro Liberal (ELI), presidido por Pedro Perucho Cassani, y los partidos FE, Federal y Unidos por Corrientes. El candidato a gobernador en esta coalición, nacida del grupo “Alondra”, es el diputado nacional por Corrientes de LLA, Lisandro Almirón. Y Perucho Cassani sería el candidato a vicegobernador.

La izquierda llevará a Sonia López, ex diputada provincial y presidente del Partido Comunista, como candidata a gobernadora.

El Partido Ahora, lleva como candidato a gobernador al libertario Ezequiel Teke Romero.

Ese día, el sábado, también se pueden presentar candidatos que no hayan hecho alianza. El partido Compromiso Federal sería uno de ellos, la fuerza de los Rodríguez Saa, no cerraron acuerdo con ninguna fuerza para quieren competir en las elecciones del agosto.