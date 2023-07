Por obras, cambian las paradas de 14 líneas de colectivos en la zona del puerto

n Por las obras en la costanera cambiaron de manera provisoria la parada de 14 líneas de colectivos que estacionaban en la zona del puerto de la capital correntina. Desde ayer, las unidades del 101, 102, 103 A, 105 A, B y C, 108 A y 110 comenzaron a parar en avenida Costanera entre 0Salta y Tucumán. Mientras que las líneas 103 B, C, 106 A, B, C y 108 A paran a una cuadra en avenida Juan Torres de Vera y Mendoza.

Ahora los pasajeros deberán ascender y descender a unos 100 metros de distancia del puerto. Según pudo saber El Litoral, el cambio de las paradas se debe a que en el lugar se encuentran realizando las obras de infraestructura del Circuito Histórico y Cultural Ñandereco.

Por las maquinarias que trabajan en el lugar, desde ayer los usuarios que circulan en los colectivos de las líneas 101, 102, 103 A, 105 A, B y C, 108 A y 110, que ingresa por La Rioja, descienden en avenida Costanera entre Salta y Tucumán, frente al monumento a la Madre.

La Secretaría de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes informó que “la parada de colectivos en zona puerto de las líneas 101, 102, 103 A, 105 A, B, C, 108 A y 110 será por avenida Costanera entre Salta y Tucumán.

Por otro lado, los colectivos urbanos de las líneas 103 B y C, 106 A, B y C y 108 A, que se trasladan por la avenida Juan Torres de Vera y Aragón, que estacionaban en la zona del puerto, ahora lo harán en la esquina de Mendoza, frente a la plazoleta Virgen Stella Maris, donde finalizaron las obras de remodelación.

El cambio de las paradas se debe a que se encuentran finalizando obras de remodelación que abarca toda la costanera. Por el momento se está interviniendo en el espacio donde estaban ubicados los puestos del puerto y para evitar inconvenientes con las máquinas que se utilizan, se trasladaron las paradas.

(VT)