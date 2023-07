Ante los incendios en el Estero Santa Lucía

“Manifestamos nuestra preocupación por la magnitud de nuevos incendios que

azotan a nuestra zona, en este caso particular al Estero Santa Lucía, y llamamos al

compromiso y conciencia de todos para que no volvamos a vivir una situación catastrófica como la de los veranos anteriores en la provincia. El fuego no puede volver a Corrientes, no debe ser una opción.

Actualmente (una vez más), el Estero Santa Lucía se está quemando desde el jueves 20 de julio y si bien desconocemos su origen, sabemos que está arrasando con varios kilómetros de vegetación de suma importancia para el ecosistema, dentro un Área declarada Clave para la Biodiversidad (Key Biodiversity Áreas (KBA).

El mismo avanza por la costa de Caá Catí hacía la ruta provincial 5. Humedal que forma parte de la región Iberá y que contiene ambientes naturales, fauna y flora autóctona, bosques nativos, etc. El panorama no es alentador ya que el viento sopla fuerte en estos momentos, sumado a que se esperan altas temperaturas para los próximos días, en un escenario donde las lluvias no llegan y la sequía se agudiza.

Está ardiendo la vegetación, elemento vital para la cadena alimenticia de los animales que no alcanzan a sobrevivir, mucho de ellos declarados como parte del patrimonio natural de la provincia. Cientos de miles de polinizadores pierden su ecosistema completo y con él la vida (lo mismo sucede con las aves).

Es necesario profundizar las acciones conjuntas entre el estado y la sociedad civil para evitar que estos incendios sigan arrasando con nuestra biodiversidad y que volvamos a repetir la misma historia (con más del 15% de la superficie de la provincia quemada).

En este sentido, proponemos trabajar en una mesa de gestión para la prevención y mitigación de esta situación. Convocada por asociaciones y fundaciones (que vienen trabajando en el territorio desde una perspectiva ambiental), y la Municipalidad de Caá Catí se pretende integrar (para un trabajo en conjunto) a los bomberos, la policía, otros municipios, al gobierno provincial y nacional, el poder judicial, el Inta, los Parques Nacionales, así como a otras instituciones, grupos, colectivos cercanos a la problemática.

Urge reunirse a la brevedad, y convocar para tal fin a la fiscalía rural y ambiental de la provincia.

Debemos entender que esta situación crítica va más allá de la sequía, el cambio climático, o la crisis socioambiental. Necesita de acciones concretas para prevenirla, revertirla, subsanarla. La naturaleza no entiende de burocracia, su cuidado no puede esperar (más).

Firman: KMO,

Polo Cultural de los Esteros, Jopara Bioturismo, Idear Fundación